Nem rendült meg a FIFA bizalma az erőszakhullám sújtotta Mexikóban

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) bizalma annak ellenére sem rendült meg Mexikóban, a nyári világbajnokság egyik rendezőjében, hogy legalább 74 ember vesztette életét Nemesio Oseguera Cervantes, a Jalisco Új Generáció Kartell (CJNG) vezetője elleni műveletet követelő erőszakhullámban.

A FIFA elnöke, Gianni Infantino csütörtökön beszélt Claudia Sheinbaum mexikói elnökkel, akinek elmondta, hogy továbbra is teljes mértékben bíznak az országban, és abban, hogy az összes tervezett mérkőzést megrendezhetik ott.

Mexikóban 13 vb-meccsre kerül sor, ezek közül négyre a Jalisco államban lévő Guadalajarában, a CJNG kartell központjában.

Sheinbaum a közösségi oldalán megerősítette, hogy telefonon beszélt Infantinóval, és hozzátette, továbbra is a megszokott módon dolgoznak a világbajnokság sikeres megrendezésén.

Az államelnök korábban leszögezte, hogy nem kockázatos az országba látogatni, de csütörtökön biztonsági okokból lemondták a jövő hétre Guadalajara külvárosába tervezett műugró világkupaversenyt.

Infantino a héten kijelentette: meg van győződve, hogy "minden a lehető legjobban, zökkenőmentesen zajlik majd".

A négy vb-mérkőzés előtt Guadalajara március végén pótselejtezőknek is otthont ad: előbb Új-Kaledónia és Jamaica találkozik egymással, majd a győztes Kongóval játszik a kijutásért.

(MTI)

