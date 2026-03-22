Sport :: 2026. március 22. 13:43 ::

28 év után távozik a Magyar Judo Szövetség elnöke

[*]Huszonnyolc év után távozik hivatalából Tóth László, a Magyar Judo Szövetség (MJSZ) elnöke.

A 66 éves sportvezető, aki a magyar sport leghosszabb ideje regnáló szakszövetségi vezetője (ha azt nézzük, hogy 2010 után mennyi fideszes politikust tettek a szövetségek élére, nem csoda - a szerk.), a judoinfo.hu szaklapnak elmondta, a májusi tisztújító közgyűlésre már nem jelölteti magát, mert a továbbiakban az európai szövetség (EJU) elnöki teendőire koncentrál.

"Nem itthon, külföldön egyre többször került szóba, hogy a nemzeti szövetség mellett az EJU-nak is az elnöke és a nemzetközi szövetségnek az alelnöke vagyok. Ez ugyan nem kifejezetten alapszabályellenes, de érdekek ütközésére ad lehetőséget. Bár én sosem éreztem így, mégis egyre jobban éreztem a nyomást emiatt. Beláttam, hogy már nem tudom a magyar szövetséget azzal a százszázalékos odafigyeléssel, tiszta szívvel működtetni, ami az én elvárásaimnak megfelelő lenne, emellett tudtam, hogy milyen nyomás alá kerültem az együtt betöltött pozíciók miatt, ezért döntöttem úgy, hogy itthon átadom a helyemet" - mondta Tóth László.

Az 1998-ban MJSZ-vezetővé választott sportdiplomata úgy vélekedett, hogy irányítása alatt a 2012-es, londoni olimpia volt a csúcs, ahol Csernoviczki Éva az első versenynapon megszerezte a magyar küldöttség első érmét, Ungvári Miklós a döntőig menetelt, és ezüstéremmel térhetett haza, Karakas Hedvig és Joó Abigél pedig sérülése ellenére is a bronzért küzdött. A fejlesztések kapcsán elmondta, a kiemelt sportágak támogatása révén 2013-tól több mint négymilliárd forintot fordítottak ingatlanfejlesztésre, ebben az időszakban a szövetség által fizetett edzők bérezésére is több mint kétmilliárd forint jutott. Jelenleg 68 edzőt foglalkoztat az MJSZ, nagyjából háromszázmillió forintos bérkerettel.

Tóth László, akinek a regnálása alatt három olimpiai, 18 világbajnoki és 61 Európa-bajnoki érmet szereztek a magyar dzsúdósok, az utódjáról szólva közölte, mindenképpen olyan vezetőre van szükség, aki megfontoltan egyesíti a sportági családot, vagyis nem megosztó egyik oldalról sem.

"Tulajdonképpen bárki is lesz majd az utódom, szívesen állok a rendelkezésére, a továbbiakban is segítve a magyar dzsúdót" - tette hozzá.

A Magyar Judo Szövetség (korábban Magyar Cselgáncs Szövetség) elnökei:

1953–1966: Dániel Ernő

1966–1971: Winkler János

1972–1976: Molnár Elek

1977–1989: Sárközy Dezső

1990–1992: Szegvári Péter

1993–1994: Putnik Bálint

1994–1997: Sepsi László

1997: Króner Ferenc (megbízott elnök)

1998–2026: Tóth László

(MTI)