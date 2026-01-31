Holokamu :: 2026. január 31. 21:49 ::

Újabb holokausztot akadályoztak meg egy neussi árverés megfúrásával

Az ún. holokauszthoz kapcsolódó több száz tárgyi lelet került az Auschwitz-Birkenau Alapítványhoz, miután a gyűjtemény tervezett németországi árverése "nemzetközi felháborodás" miatt elmaradt.

Az alapítvány pénteki közleménye szerint az észak-rajna-vesztfáliai parlamentben megtartott ünnepségen 433 történelmi dokumentumot adtak át az alapítványnak. A tartományi kormány tájékoztatása szerint a nemzetiszocialista Németország II. világháborús "bűntetteinek" elkövetőitől fennmaradt tárgyi leletek között tábori képeslapok, levelek, valamint a táborokban használt fizetőeszközök is vannak.

André Kuper, a tartományi parlament elnöke azt mondta: örül neki, hogy e tárgyak az emlékhelyek archívumaiba kerülnek, mert ez segít megőrizni az áldozatok méltóságát, és támogatja a "náci üldöztetés és népirtás" történetének kutatását és oktatását.

Sikerült megakadályozni az újabb holokausztot

A Düsseldorf közelében fekvő Neuss városban működő aukciósház korábban 2025 novemberére tervezte az értékesítést, azonban a nemzetközi tiltakozások hatására elállt ettől. A Nemzetközi Auschwitz Bizottság szerint koncentrációs táborokból származó leveleket, Gestapo-kartotékokat és más, az "elkövetőkhöz" köthető iratokat akartak elárverezni. Több irat személyes adatokat és neveket is tartalmazott.

Az online katalógusban egy zsidóellenes propagandaplakát, valamint egy ruhára tűzhető, használt Dávid-csillag is szerepelt, amely a buchenwaldi koncentrációs táborból származott.

A gyűjtemény nagy részét az Auschwitz-Birkenau Alapítvány kapta meg, kisebb részét az izraeli Haifa holokausztmúzeuma. A Németországi Zsidók Központi Tanácsa üdvözölte az átadást, Abraham Lehrer alelnök pedig hangsúlyozta: a "túlélők" és a "holokausztáldozatok" emlékezetének megőrzése szempontjából kulcsfontosságú, hogy az anyagok "megfelelő intézményekhez" kerüljenek, ahol a jövő generációk számára is fennmaradnak.

Pedig a fajtik akartak egy kis pénzhez jutni

Az aukciósház később közölte: az anyagok többségét az áldozatok leszármazottai adták be árverésre, míg egy kisebb részük egy eladásra szánt magángyűjteményből származott. De elismerték, hogy hibás döntést hoztak a gyűjtemény átvételekor, és sajnálatukat fejezték ki amiatt, ha ezzel "megbántották a náci terror áldozatainak hozzátartozóit".

(MTI nyomán)