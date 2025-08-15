Migránsbűnözés, Külföld :: 2025. augusztus 15. 21:06 ::

Az "újangol" fiataloknak köszönhetően az Egyesült Királyság lett a savtámadások központja

A The Sunra hivatkozva több brit lap is - köztük az Express - beszámol róla, hogy Nagy-Britannia szerte szaporodnak a "fiatalok" által elkövetett, savval történő támadások száma. Northumberland, valamint Tyne és Wear megyék országosan is kiemelkednek a negatív eseményeket illetően, ugyanis az említett területeken történt a tavalyi támadások 25%-a. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az előző évhez képest már 10%-os emelkedés figyelhető meg savtámadások számában.

Korábban dr. Simon Harding, a Nyugat-londoni Egyetem kriminológia docense szerint a bűnözők azért fordultak a savhoz, mert az olcsó, könnyen beszerezhető, és félelmet kelt mind a potenciális áldozatokban, mind a közvéleményben, de a rivális bandákban is.



A savas támadók örök életre megbélyegzik áldozatukat

A newcastle-i lakosok beszámolnak róla, hogy a biciklis "fiatalok" rablótámadásokhoz használják a savat, mely a kést váltotta fel, ugyanis kevésbé macerás a használata, illetve védekezni is nehezebb ellene. Az egyik boltos úgy nyilatkozott, hogy minden nap láthatóak és könnyen felismerhetőek ezek a "fiatalok", ugyanis általában locozade-es palackba (a Locozade a japán Suntory cég által gyártott és forgalmazott üdítőitalok és energiaitalok brit márkája) öntik a maró folyadékokat.

A "fiatalok" barkácsboltokban vásárolják meg a savat, majd egymás között szétosztják, porciózzák, majd üvegeiket megtöltik vele. 5 liter sav csupán 13 fontba (nagyjából 6000 Ft) kerül, így könnyen meg tudják venni. Elviekben 18 éven aluliak nem vehetnének a közeli üzletekben maró hatású anyagokat, de gyakorlatilag mégis beszerzik.

Fenyegetések esetén még csak savat sem kell tenniük az üvegbe, mivel egy locozade-es palack tartalmazhat egyaránt savat, de akár az eredeti töltőfolyadékot, tehát üdítőt is.

Egy másik boltos úgy nyilatkozott, hogy "Most már nagyon óvatos vagyok, amikor üvegekkel a kezükben érkező gyerekeket látok, és ismerek olyan üzleteket, amelyeket már kiraboltak olyanok, akik azzal fenyegetőztek, hogy savval leöntik őket. Ezek közül a gyerekek közül néhányan csak 12 év körül vannak. Túl fiatalok ahhoz, hogy megvegyék a savat – de elég idősek ahhoz, hogy használják.”



Newcastle-ben nagyon sok a savas támadás

Egy ismert orvos azt nyilatkozta a The Sunnak, hogy aggasztóan megnőtt a savtámadások következtében szemsérülésekkel hozzá utalt férfiak száma. A 43 éves Paul Laskey-t, a newcastle-i West Dentonból származó férfit savval fröccsentették le egy üvegből, miután kiment megvédeni 16 éves fiát, akitől késsel elrabolták az aranyláncát. A támadás után Laskey elvesztette az egyik szemére a látását.

A bestiális támadásról Laskey az alábbiakat nyilatkozta:

Akkumulátorsav és pillanatragasztó keverékét fröcskölték az arcomra. A ragasztót úgy keverték bele, hogy az arcomhoz tapadjon, és a sav leégesse a bőrt. Ez egy szörnyű fegyver, amit bárki ellen alkalmazhatnak és bármikor. Nekem az egyik szemembe került. Amint a folyadék az arcomba került, tudtam, hogy bajban vagyok. Éreztem, hogy égeti a szemem, az orromat és a számat, és nem kaptam levegőt.



Paul Laskey a gyerekét védte, fél szemére megvakult

Laskey azt is elmondta, hogy sokkal rosszabbul is járhatott volna, ha nem védekezik szívósan: "Csak annyit tehettem, hogy átkaroltam a nyakát, és megpróbáltam földre vinni, lefogni. Eközben a támadó megpróbált másodszor is leönteni. Emellett egy Rambo-késsel hadonászott felém.”

Northumbriában 2023-ban és 2024-ben 200 azonosított savtámadás áldozatát regisztrálták.

Scott Cowie főfelügyelő, a Northumbria Rendőrség súlyos erőszakos ügyekért felelős vezetője elmondta, hogy a rendőrség minden savtámadásról szóló bejelentést „komolyan” vesz, és arra kérte az áldozatokat, hogy vegyék fel a kapcsolatot, „hogy megtehessék a megfelelő intézkedéseket”. Azt hiszem, hogy erre mondják, hogy eső után köpönyeg.

Na, de mi történt a hűvös angol fiatalokkal, hogy ilyen ocsmányságokra vetemednek? Természetesen semmi, hiszen a támadók zöme nem etnikai angol. Az azonosított elkövetők között ugyan vannak kis számban fehérek is, de azok vagy elmebetegek vagy életvezetésük alapján nyugodtan sorolhatóak a "white trash" kategóriába: bandázás, kábítószer stb. A támadók döntő többsége másod- vagy harmadgenerációs bevándorló, az áldozatok zöme pedig etnikai angol, de néha saját fajtársaikat is megtámadják, illetve a muszlim származású áldozatok támadói zömmel feketék. Azon esetek, amikor a támadó és az áldozat is bevándorló, zömében bosszútámadások közé sorolhatóak. A vagyon elleni támadással összefüggésben az áldozatok szinte mindig fehérek, illetve a feketék elvétve középosztályosodott muszlimokat is megtámadnak. Pusztán vagyon elleni támadásnál nincsenek fekete áldozatok.

Nézzünk meg néhány konkrét esetet az elmúlt évekből, melyek nagy visszhangot váltottak ki Britanniában.

2008 márciusában Katie Piper televíziós műsorvezetőt kénsavval támadták meg, emiatt az egyik szemére megvakult. Pipert volt barátja, Daniel Lynch felbujtására támadta meg Stefan Sylvestre, aki savat öntött a nő arcába. Lynch egyébként a támadás előtt két nappal meg is erőszakolta a nőt, s meg is fenyegette, hogy elvágja a torkát és felakasztja.

Lynch "életfogytig" tartó börtönt kapott, amiből minimum 16 évet kellett letöltenie, tehát elvileg tavaly szabadult. Az elkövető, Sylvestre szintén életfogytot kapott, 2018-ban feltételesen szabadlábra helyezték, ám 2022-ben megszegte a feltételes szabadon bocsátás feltételeit. Azóta szökésben van, feltételezések szerint elhagyta az Egyesült Királyságot.



Bara Katie Piper a támadás után. Jobbra fent Stefan Sylvestre, jobbra lent Daniel Lynch

2012-ben egy Naomi Oni nevű nőt öntött arcon savval barátnője, Mary Konye. Az ügy előzménye, hogy a Oni korábban csúnya szörnynek nevezte Konyét, aki bosszúból savval támadta meg Onit. Konye az arcát eltakarta, s a támadást követően úgy tett, mint aki támogatásáról biztosítja Onit, ám nem sokkal később a Facebookon megosztott egy képet Freddy Kruegerről, ami mellé ezt írta: "Na, ki néz most így ki?" Oni elvesztette haját, szempilláit, bőrátültetésre szorult. Konyét 12 évre ítélték.



Balra az elkövető, Mary Konye. Jobbra Naomi Oni

2014-ben Andreas Cristopherost támadták meg, tévedésből. Az elkövető, David Phillips egy hozzátartozóján elkövetett szexuális bántalmazást kívánt megtorolni, ám rossz címre kopogtatott be, így egy teljesen ártatlan családapát nyomorított meg, miközben Christopheros felesége és 18 hónapos fia is otthon tartózkodott. A férfi egyik szemére teljesen megvakult, a másikra részlegesen elvesztette a látását, továbbá súlyos égési sérüléseket szerzett az arcán, karjain és testén. A férje segítségére siető nő is megsérült a lábán. A tettest mindössze hét évre ítélték.



Christopheros és családja

2015-ben Ambreen Fatima Sheikhet "családja" ölte meg savval. A nőt Pakisztánból hozták feleségnek Asgar Sheiknek. Újdonsült férje és annak szülei bedrogozták a nőt, hogy "engedelmes" legyen, ám a szer hatására agyi sérüléseket szenvedett. A vegetatív állapotba került nőt később maró hatású anyaggal leöntötték, mert megunták gondozni a hibájukból fogyatékossá váló nőt.

A legsúlyosabb büntetést a férj kapta, 7 év 8 hónapot...



Asgar Sheikh, a férj. Shabnam és Khalid Sheikh, a férfi szülei

2017-ben egy 47 éves, háromgyermekes édesanya, Joanne Rand lett sávtámadás áldozata. A demenciában szenvedő betegeket ápoló nő, éppen lánya sírjához tartott a temetőbe, amikor leült egy padra megpihenni.

Tőle néhány méterre találkozott egymással a néger Xeneral Webster és a muszlim Saquid Hussein. Webster egy korábbi drogüzlet kapcsán hívta találkozóra Husseint, amelyben a néger úgy érezte, hogy a muszlim átverte őt, s bosszút forralt. Amikor Webster odalépett Husseinhez, elővett egy locozade-es üveg, a tetejét lecsavarta, a másik arcéhoz emelte, s így szólt hozzá: "ez sav."

Hussein tudta, hogy mi is fog következni, így kirúgta az üveget a néger kezéből, így annak teljes tartalma a közelben ücsörgő angol nő arcába csapódott. A nő a támadás után másfél héttel belehalt sérüléseibe, melyet a nagy töménységű kénsav okozott.

Miután elfogták, Webster ártatlannak vallotta magát, ám később beismerte tettét. A tárgyalás korai szakaszában előbb bocsánatot kért az áldozat családjától, de későbbi viselkedéséből kiderül, hogy ez annyira volt őszinte, mint a cigányok megbánása: enyhébb büntetésre pályázott. Az ítélethirdetéskor előjött a valódi énje: miután a bíró 17 évre ítélte, Webster elkezdett gúnyolódni a bíróságon, s a bírót is pocskondiázni kezdte. "Baszd meg, tesó! Én innen kijutok, de addigra ti már mind megdöglötök."



Fent Webster, lent az áldozata. Jobbra a menekülő nigger

Webstert később még egy másik savas támadással is kapcsolatba hozták, így 17-ről 20 évre emelkedett a büntetése. A börtönben olyan jól sikerült Webster rehabilitációja, hogy a rácsok mögött hamar radikalizálták társai, és csatlakozott egy dzsihadista bandához, majd egy börtönőr ellen gyilkosságot kísérelt meg. Ezt a tettét már életfogytiglanival jutalmazták. Itt érdemes kiemelni, hogy Webster nem muszlim családban és környezetben szocializálódott, hanem egy a 12World nevű utcai niggerbanda tagja volt. A korábban semmiféle vallási életet nem élő, az iszlám kultúrához nem kötődő Webster radikalizálódását nem lehet mással magyarázni, minthogy mindegy milyen környezetben - niggerbanda vagy dzsihadisták - de a többségi fehér társadalom ellen akar munkálkodni, mert annak értékeit képtelen megérteni, befogadni, azokhoz idomulni; helyette ösztönösen annak lebontására törekszik.

2017 júliusában egy Derryck John nevű 17 éves nigger úgy döntött, hogy szerez magának egy robogót, ám nem munkával kívánta előteremteni az árát, hanem úgy gondolta, hogy elveszi mástól. Másfél óra alatt hat robogóst támadott meg, míg a hatodiknál "sikert" tudott elérni. A 33 éves Jabed Hussein épp munkából tartott haza, amikor a negró arcon öntötte savval. Hussein égési sérüléseket szenvedett, egy másik robogós megvakult. John azt mondta a tárgyaláson, hogy "nagyon sajnálja", "megbánta" stb. 10 és fél év börtönt kapott.



Derryck John

2019-ben egy kínai családot támadtak meg, akik 20 éve Britanniában éltek. A rabló az apát, a feleségét, de még a kétéves gyereket is leöntötte savval. A szülők a kezükön és testükön, míg a gyerek az arcán szerzett égési sérüléseket. A támadót nem sikerült azonosítani.

2023-ban egy Weymouthban található kocsmában négy "fiatal" (a legidősebb "fiatal" 28 éves volt), került szóváltásba egy férfivel, akit végül savval öntöttek le. A rendőrség letartóztatott egy 17 éves, egy 22 éves, egy 23 éves és egy 28 éves férfit. Mind a négy férfit szabadlábra helyezték a nyomozás idejére.

Tavaly Londonban támadott meg egy afgán egy fehér családanyát és gyermekeit. Érdemes kicsit jobban belemenni a részletekbe, mert rávilágít a rendszer abszurditására és a fehér lakosság naivitására.

Az elkövető, Abdul Ezedi Afganisztánban született, 2016-ban egy Calais-ből érkező kamionnal illegálisan utazott az Egyesült Királyságba. A férfi egyébként teljesen analfabéta volt. Itt érdemes felidézni a 444-es Bede Márton 2015-ös cikkét : "sok szorgos kézre és okos fejre lesz szükség (Magyarországon). Ezért azt szeretném, hogy Magyarországon ne csak átutazzon több százezer menekült, hanem itt is akarjanak maradni, és mi tárt karokkal fogadjuk őket."



Abdul Ezedi

Ezedi megérkezése után rögtön menedéket kért, amit elutasítottak. A férfi bánatában nőket kezdett zaklatni, amiért nevetséges büntetéseket kapott. 9 hét börtön, 200 óra közmunka, majd 45 hét börtönt egy másik eset miatt, ám ülnie és dolgoznia se kellett egy percet sem, mert két évre felfüggesztették.

2020-ban úgy döntött, hogy megkeresztelkedik, ugyanis így már azzal tudta indokolni menedékkérelmét, hogy Afganisztánban veszélyben lenne a táliboktól. A rasszista bíróság ettől függetlenül ismét elutasította kérelmét, de a széplélek baptista pap kijelentette a bíróság előtt, hogy Ezedi valóban megtért, hithű keresztény lett, így a newcastle-i egyházmegye Béke és Igazságosság Menekültprogramjába került. Ezedi az egyháztól élelmiszerutalványokat és tisztálkodási szereket kapott, sőt még szállást is biztosítottak a megtért báránykának. A kis juhocskának nem volt elég jó az egyház biztosította otthon, így azt elhagyta, majd hajléktalanszállón élt, végül önkormányzati szociális bérlakásba került. Persze, hogy miért kell egy önkormányzatnak lakást adni egy szexuális bűnöző illegális migránsnak, aki még analfabéta is, azt nem tudom.



Ezedi, a "hithű keresztény" bárányka keresztelése

Barátai egyébként úgy nyilatkoztak a támadást követően Ezediről, a meggyőződéses keresztényről, a kis juhocskáról, hogy egyébként jó muszlim volt, csak azért vette fel a keresztény hitet, hogy menedékjogot kapjon (ki hitte volna?), s hogy ideiglenesen vissza akart térni Afganisztánba (ahol ugye őt nagyon üldöznék a tálibok), hogy feleséget hozzon magának Londonba.

Ezedi 2024. január utolsó napjára beszélt meg találkozót egy nővel, akivel valamiféle kapcsolatban állt, de ez a kapcsolat megromlott. A nő magával vitte a találkozóra két kiskorú gyermekét is. Ezedi autóval ment a találkozóra (nem is feltételezem, hogy az analfabéta afgánnak jogosítványa volt, s gondolom az autót is legálisan szerezte be). Útközben Ezedi elütött egy ember, majd a találkozóra érve a nő gyerekeit kidobálta (!) az autóból, a nőt pedig maró folyadékkal leöntötte.

A nő és egyik az egyik gyerek életre szóló sérüléseket szenvedett, de a menekülés közben Ezedi még 9 embert megsebesített. Ezedi eltűnt a hatóságok szeme elől, majd végül a Temzéből halászták ki a hulláját két héttel később. Temetését egy mecsetben tartották, de az iszlám hívek felháborodtak, mert szerintük Ezedi már keresztény volt, ezért a baptisták költségén kellett volna eltemetni.

S mit mondott a baptista egyház és az Ezedit pátyolgató pap? Hogy imádkoznak az áldozatokért, de amúgy ők korábban tényleg hívő kereszténynek és békés embernek ismerték meg (az analfabéta, szexuális bűnözőt, aki illegálisan érkezett Nagy-Britanniába és 8 éven keresztül élősködött a a brit szociális rendszeren, valamint hülyére vette a hatóságokat, az egyházat és ki tudja még kit)...

Ahogy fentebb írtam, akadnak fehér elkövetők is.

2014. október 16-án egy londoni banda, köztük a 22 éves Reece Watkins, a 21 éves Joe Warne, a 20 éves Dominic Barker és a 19 éves Piers Fox-Havilland behatolt egy lakásba, s ott a rivális dílert öntötték le savval.

2017-ben egy Arthur Collins nevű férfi egy éjszakai klubban támadott meg 22 embert savval. Indoka az volt, hogy "hangokat hallott" a fejében.

A fentiekből láthatjuk, hogy több generáció óta Britanniában élő, idegen rasszú emberek a támadók többsége, akik a legalapvetőbb morális határokat sem tartják tiszteletben, s képesek akár kisgyermeket is savval támadni. A támadások egy részéhez arra is szükség volt, hogy a fehér identitás meginogjon, s rasszok közötti nemi kapcsolatok kiépítésével, illetve liberális ábrándok kergetésével, továbbá a fehér fiatalok nigger szubkultúrával történő fertőződésével öngerjesztő folyamatokat indítsanak be.

A bevándorlás korlátozása, de még leállítása sem lehet megoldás, mert a problémákból való kiutat csak a remigráció jelenthetné.

KG - The Sun, Express, The Guardian, valamint a Wikipedia nyomán