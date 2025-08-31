Migránsbűnözés, Külföld :: 2025. augusztus 31. 08:45 ::

Iraki betolakodó lökött vonat elé egy 16 éves német lányt

Két héttel egy 16 éves lány tragikus halála után, akit egy tehervonat ütött el a németországi Friedland állomásán, fordulatot vett az ügy: a rendőrség letartóztatott egy 31 éves iraki férfit, akinek DNS-nyomait megtalálták az áldozat testén. A gyanú szerint a férfi szándékosan lökte a vonat elé a fiatalt – olvashatjuk az Indexen.

Mintegy két héttel egy 16 éves lány halála után, amely a németországi Alsó-Szászországban, Friedland vasútállomásán történt, a rendőrség letartóztatott egy 31 éves gyanúsítottat az ügyben. A lányt augusztus 11-én egy beérkező tehervonat ütötte el, és a helyszínen életét vesztette. A hatóságok kezdetben balesetre gyanakodtak, most azonban fordulat történt az ügyben.

A nyomozók a tinédzser jobb vállán egyértelmű DNS-nyomokat találtak, amelyek a most őrizetbe vett iraki férfihoz köthetők. A gyanú szerint a férfi szándékosan lökte a vonat elé a lányt – közölte pénteken az ügyészség.

„Jelentős mennyiségű DNS-t találtunk” – mondta Andreas Buck vezető ügyész a Bildnek.

Olyan mennyiséget, ami kizárja, hogy pusztán egy könnyű érintkezés során került volna oda. Ez csak erőteljesebb fizikai kontaktus révén történhetett. Ebből alakult ki a megalapozott gyanú – tette hozzá.



Fotó: Moritz Frankenberg/dpa

Az ügyészség tájékoztatása szerint a rendőrséget közvetlenül a lány halála előtt kihívták az állomásra egy zavartan viselkedő férfi miatt. A kiérkező rendőrök három személyt találtak ott, köztük a későbbi gyanúsítottat is, aki a beszámolók szerint a sínekhez vezette őket, ahol a fiatal lány már élettelenül feküdt. A férfi tagadta, hogy köze lenne a történtekhez. Egy önkéntes alkoholszondás vizsgálaton 1,35 ezrelékes véralkoholszintet mértek nála. Mivel ekkor még nem állt rendelkezésre bizonyíték, a férfit akkor elengedték. A döntő fordulatot most a DNS-leletek hozták meg.

Az impotens német hatóságok szokás szerint nem tudták, mit kezdjenek a betolakodóval. A gyanúsított iraki férfi menedékkérelmét 2022 decemberében elutasították. A kiutasítása Litvániába 2025 márciusa óta lehetséges lett volna. Júliusban helyettesítő szabadságvesztést töltött le, mert nem fizette be a kiszabott pénzbírságot. Ezt követően a bevándorlási hivatal kitoloncolási őrizetet kezdeményezett, de ezt a hannoveri bíróság érthetetlen módon elutasította. Ezután a férfi Friedlandban újabb menedékkérelmet nyújtott be.

A gyanúsított a kihallgatáson élt a hallgatás jogával, és hiába lökött vonat elé egy fiatal lányt, a bíróság pszichiátriai kezelést rendelt el, nem letartóztatást. Ennek állítólagos oka, hogy a férfi a bűncselekmény napján pszichés zavartság jeleit mutatta. Korábban paranoid skizofréniát diagnosztizáltak nála.

Jelenleg nem lehet tudni, hogy elítélése esetén börtönbüntetés vár rá, vagy tartósan pszichiátriai kezelésre szorul, a rendőrségnek pedig fontosabb az, hogy "az emberek ne terjesszenek spekulációkat a közösségi médiában". Az Index szerint a szélsőjobboldali AfD egyik helyi szervezete például már a gyilkosság lehetőségét is felvetette (hiszen, ha valakit szándékosan vonat elé löknek, az gyilkosság ugyebár... - a szerk.).

(Index nyomán)