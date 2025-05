Extra, Videók :: 2025. május 18. 19:52 ::

Az elmebeteg veterán - Heti progresszió (CCLXXXIII. rész)

Ismételten új résszel érkezik a Heti progresszió. Helyet kap benne a liberális progresszió egyik melegágya, az Eurovíziós Dalfesztivál, tiszteletét teszi az Oktatási Hivatal, illetve egy 98 éves elmebeteg veterán is. Kezdjünk hát neki!

3. Izrael lett a második az Eurovíziós Dalfesztiválon (hogy mit keresnek egy alapvetően európai rendezvényen, szintén téma lehetne), de nem is ez a legnagyobb baj, hanem az, hogy az ausztriai nyertes JJ lett a Wasted love című dalával.

A 24 éves énekes eredeti neve Johannes Pietsch, osztrák és filippínó felmenőkkel rendelkezik és természetesen queernek vallja magát, homoszexuális kapcsolatban él, „barátja” Bécsben lakik.



Az Eurovíziós Dalfesztivál a liberális aberráltság egyik zászlóshajója. A képen az idei nyertes (fotó: Ida Marie Odgaard/AFP

2014-ben szintén Ausztria nyerte az Eurovíziós Dalfesztivált, akkor egy magát szakállas nőnek való aberrált, Conchita Wurst hozott „dicsőséget” országa számára.

2. Az Oktatási Hivatal gimnazistáknak szóló művészeti tananyagának egyik linkje pornóoldalra vezetett, ahogy azt a héten szemfüles diákok kiszúrták

Az oldal a grafikusoknak szóló dokumentumok között volt, az ITC Avant Garde Gothic betűtípusról szóló oktatóanyagnál található egyik hivatkozás.



Nem várt meglepi a link "túloldalán" (fotó: Getty Images)

Az Oktatási Hivatal a felfedezés után orvosolta a hibát, de azt is hozzátették, hogy nem ők nézték el a dolgot, a korábban beillesztett linken keresztül elérhető weboldal változott pornóoldalra. Érdekes transzformáció.

1. Egy 98 éves brit veterán vénembert nem zavarja a saját hazájának etnikai átalakulása, Elon Musk ténykedése annál inkább, ezért az elmebeteg öreg leakasztott egy még működő Sherman tankot, majd áthajtott vele egy Teslán, melynek rendszámára a FASCISM volt ráírva.

Ken Turner ténylegesen harcolt a tengelyhatalmak ellen, de ennyi év sem volt elég a vénembernek arra, hogy rájöjjön, eléggé kibabráltak vele, csak rá kellene eszmélnie, mi lett például az Egyesült Királyságból, a hazájából.

Az akciót a brit Led By Donkeys aktivistacsoport szervezte, Turner pedig lehet, hogy agylágyulásban szenved, mert üzenetet is küldött a videóban Musknak, miszerint "egyszer már szétzúztuk a fasizmust, és most újra meg fogjuk tenni".

Mondjuk ő személy szerint 98 évesen nem valószínű, de Shermant láthatóan még tud vezetni az önsorsrontó tata.

Úgy gondolom, ekkora dózis elég is volt mára az agyhalott veteránból, meg úgy minden másból is, úgyhogy egy hét erejéig ismét elbúcsúzom.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info