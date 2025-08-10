Extra, Tudomány és technika :: 2025. augusztus 10. 07:31 ::

Pszichiátriai tünetekkel került kórházba a ChatGPT "jó" tanácsaira hallgató férfi

Napjainkban meglehetősen ritka betegség alakult ki egy 60 éves férfinál, miután a ChatGPT segítségével igyekezett egészségesebb étrendet kialakítani. Három hónappal azután, hogy elkezdte követni a mesterséges intelligencia tanácsait, a sürgősségi osztályon kötött ki aggasztó pszichiátriai tünetekkel, köztük paranoiával és hallucinációkkal – számolt be róla a Live Science nyomán 24.

Mint később kiderült, a páciens bromizmusban szenvedett, egy olyan szindrómában, amely a bróm hosszú távú fogyasztásának következtében alakul ki. Állapotához a ChatGPT tanácsa vezetett, amely azt javasolta neki, hogy só helyett fogyasszon nátrium-bromidot. A férfi esetéről egy amerikai orvosi szaklapban jelent meg leírás.

A bromizmus egykor viszonylag gyakori állapot volt, a 19-20. században ugyanis számos gyógyszer alapanyagaként használták. Idővel azonban kiderült, hogy mérgező, és a tartós kitettség neki bromizmust okoz, ezért abbahagyták használatát a gyógyszeriparban. A bromizmus számos neurológiai és pszichiátriai tünettel jár, többek között tévképzetek kialakulásával, memóriazavarral és pszichózissal.

A férfi azért jelent meg egy kórház sürgősségi osztályán, mert attól tartott, hogy a szomszédja aktívan mérgezi őt, ezért ki akarta vizsgáltatni magát. A orvosok megállapították, hogy bromizmusban szenved, és bent tartották, hogy kezelésnek vessék alá. Ott töltött ideje alatt tünetei rosszabodni kezdtek, hallucinációk alakultak ki nála és erős paranoia, amely miatt a kórházból is megpróbált megszökni.

Amikor javulni kezdett az állapota beszámolt orvosainak a ChatGPT használatáról, illetve azt is megemlítette, hogy piros kiütéseket fedezett fel a testén – ez szintén a bromizmus egyik tünete.

Összesen három hetet kellett kórházban töltenie, mire állapota stabil lett, kiengedését követően a tünetei nem újultak ki.

A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI a Live Science megkeresésére kiemelte, termékük tanácsait semmilyen körülmények között nem szabad szakértői véleményként kezeli, sem pedig egyedüli forrásként használni, ha tényszerű információkra vagyunk kíváncsiak.