Az idegenvezető drag queen - Heti progresszió (CCXCV. rész)

A Heti progresszió ezen a forró augusztusi vasárnapon sem marad el, izzítsuk hát be a rakétákat és essünk is neki az aktuális adagnak!

Minden kedves olvasónk közreműködését ismételten köszönöm, a hetiprogresszio@kuruc.info továbbra is töretlenül várja a leveleket.

3. A német nagymama, aki bevándorlókra szomjazik, vagy hogyan reklámozz egy új AXE illatot 2025-ben?

Az alábbi reklám olvasónkkal jött szembe a YouTube-on, és hát igen...már megint német nyelvterületen találjuk magunkat. A nem éppen autentikus „német úrnál” valamiért elfogy a víz tussolás közben, ezért magnójával, tusfürdős testtel kell bekéredzkednie a szomszéd – tényleg német – nénihez, hogy befejezze a mosakodást az új AXE Cherry Fizzel.

Nem tudni, hogy a néni a reklám végén mitől pörög be ennyire, a tusfürdőtől, vagy a bevándorló látványától, de gyanítom, hogy a reklám két legyet szeretett volna ütni egy csapásra, alkalmazkodva az új trendekhez.

2. Pornográf tartalmairól ismert „modellel” fogja forgalmazni az egyik tizenévesek által kedvelt sminkmárkáját a L’Oréal világcég.

Az Urban Decay új nagykövete, Ari Kytsya nem csak a reklámiparban, de OnlyFans-en is igen aktív, ám saját magát inkább a „matracszínésznő” kifejezéssel aposztrofálja. A kozmetikumos vonal onnan jött, hogy haj- és sminktanácsokkal, valamint életmóddal kapcsolatos tartalmakkal szórakoztatja 4,6 milliós követőtáborát TikTok-on én Instagramon, akik viszont másra vágynak és nem érdeklik őket a sminkek vagy a hajápolás, az OnlyFans oldalon is találkozhatnak vele egy teljesen másik szerepkörben.



Sokoldalú a hölgy! (fotó: YouTube)

Ennyit a sok világcég által is preferált „erős, független” nőtípusról, amit úton-útfélen hirdetnek.

1. A kitérő után pedig vissza is térünk Németországba. Gyanítom nem sokan ismerik itthon a GetYourGuide oldalt, amely egy turisztika tematikájú online piactér Németországban. Én sem ismertem.

Programokra, látnivalókra, településekre is külön rá lehet keresni, jegyeket venni, stb. No és természetesen lehet „bérelni” idegenvezetőt is.

Betty BBQ drag queen is ilyen „bérelhető” valaki, Freiburgot lehet felfedezni vele. A leírás szerint a a „város nem hivatalos királynője”, a „fekete-erdei drag queen”, de magára szeret vicces módon „Travestie”-ként is hivatkozni.



Mit is kívánhatja jobban az ember, minthogy körbevezesse Freiburgban egy drag queen? (forrás: getyourguide.com)

Freiburg nevezetességeit látogathatjuk meg Bettyvel, a legújabb városi pletykákat hallhatjuk tőle, de akinek ez sem elég, anekdotákat is szívesen mesél a saját életéből, illetve emlékképet is készíthetünk vele.

Visszautasíthatatlan nyári ajánlat.

Nem is rabolom tovább kedves olvasóink idejét, hogy még ma tudjanak időpontot foglalni Betty BBQ-hoz, addig is jövő héten érkezem az újabb adag progresszióval.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info