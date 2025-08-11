Extra, Külföld :: 2025. augusztus 11. 13:03 ::

Macskaeledelt szolgált fel egy idős svéd asszonynak az otthoni ápoló, mert az "újsvédek" nyelvi kihívásokkal küzdenek

A multikulturális társadalmak és a harmadik világból származó "agysebészek" integrációjának egyik szép példájával ismerkedhetünk meg az alábbiakban.

bevándorlókat " A 79 éves Eva Andersson már két éve folyamatos otthoni ápolásra szorul, mivel súlyos tüdőbeteg. Az otthoni ellátást a norrköppingi önkormányzat biztosítja, amivel nem is volt semmi probléma, amíg nem kezdtek el újsvédeket " alkalmazni a munkára, ugyanis hiba csúszott a kommunikációba. Konkrétan nem tudnak svédül.

Az idős asszony az egyik hétfői reggelije mellé tejszínt kért a gondozójának kirendelt, idegen kontinensről érkező személytől, ám őszintén megdöbbent, amikor egy tál száraz macskaeledelt kapott. A gondozónak az sem keltette fel a gyanúját, hogy a sárga csomagoláson egy macska feje látható. A nő azonnal jelezte, hogy inkább meghagyná a cirmosnak való ennivalót, s ragaszkodna a tejszínhez. A migráns vette a lapot, hogy valószínűleg nem akar az idős asszony macskatápot fogyasztani, de továbbra sem tudta elképzelni - megérteni -, hogy mit is akar a nő, így végigfotózta a hűtőben található összes élelmiszert, s a képek alapján kellett kiválasztania az ápoltnak, hogy mégis mit szeretne fogyasztani.



Ahmednek nem volt egyértelmű, hogy mi van a zacskóban

Az idős nő úgy nyilatkozott, hogy borzasztóan nehéz az élete, mert korából és egészségügyi állapotából kifolyólag egyébként is nehéz a helyzete, s ezt csak nehezíti, hogy az önkormányzat folyamatosan olyan gondozókat rendel ki a számára, akik vagy nagyon rosszul beszélnek svédül, vagy egy mukkot sem értenek a befogadók nyelvén. Az idős nő panaszt is tett az önkormányzatnál, ám azok, ahelyett, hogy belátnák az abszurd helyzetet, csak magyarázkodtak, hogy csak egy félreértésről volt szó, és természetesen elszigetelt esetről, mert az "újsvédek" bizony szorgalmasan és kitartóan tanulják a nyelvet.

Az otthongondozási szolgálat operatív vezetője szerint egyébként nagyon alaposan szűrik a jelentkezőket, jól kell beszélniük svédül, de azért elképzelhetőnek tartja, hogy jobban meg kellene vizsgálni a felvételi eljárást, s szigorítani kellene a feltételeken. Addig pedig remélhetőleg egy fehér időst se kívánnak a derék gondozók megfenyíteni, amiért nem fogadják el a tápot.

Európa őshonos fehér lakosainak pedig rá kell jönniük végre, hogy az egyetlen járható út a remigráció.

KG - Expressen nyomán