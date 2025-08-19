A tizennyolc éves egyetemisták közerkölcs megsértése miatt álltak a bíróság elé, miután a hatóságok beazonosították a "twerkelőket". A büntetés mértéke kellőképpen elrettentő lett: a diákokat tizenegy hónap javítómunkára ítélték, és azonnali hatállyal kirúgták őket az orosz iparművészeti egyetemről, a Sztroganovról, írja a The Sun nyomán az Index.
Az intézmény vezetése annyit közölt, hogy a diákokat a "közrend megzavarása és az állampolgárok vallási érzéseinek megsértése" miatt távolította el.
A döntés hátterében az ortodox aktivisták nyomása állt, akik erős kritikát fogalmaztak meg a "népszerűségre vágyó, esztelen lányokkal" szemben.
Az egyik hagyományőrző csoport különösen éles kritikával illette a fiatalokat. Álláspontjuk szerint a feneküket riszáló lányok videója egy "fertőzés", amelyet meg kell állítani, mielőtt tovább terjed. Különösen súlyosbító körülményként értékelték, hogy a "tánc" helyszíne éppen az a székesegyház volt, amelyet maga Vlagyimir Putyin orosz elnök is rendszeresen felkeres. Ez a tény politikai dimenziót adott az amúgy is kényes ügynek.
