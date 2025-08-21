Az "Ön mit utál a legjobban a Fideszben?" szavazásunk után azt is meg akartuk kérdezni olvasóinktól, mi idegesíti őket a leginkább a fanatikus tiszásokban, illetve fideszesekben.
Eredetileg két külön szavazást terveztünk, de aztán a kérdések megfogalmazása során ráébredtünk: "egy brancs maguk, ne is tagadják!" abban a tekintetben, hogy ugyanazok a reflexek működnek mindkét tábor hívei körében, ezért is volt találó Lantos János kifejezése, mely szerint Ó- és Újfideszről van szó.
Na de melyik a legirritálóbb tulajdonságuk? Voksolhat szavazásunkon, a válaszlehetőségek a portál jobb szélén találhatók!