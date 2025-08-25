 (Kuruc.info)

Extra, Anyaország :: 2025. augusztus 25. 13:03 ::

Testközelből a hungarista hatalomátvétel - Történelmi ritkaság, Szálasi egykori szárnysegédje mondja el a valóságot

Gömbös Gyula egykori miniszterelnök fia katonatisztként fontos szerepet játszott a magyar rohamtüzérség létrehozásában. Gömbös Ernő a nyilas hatalomátvétel után Szálasi Ferenc mellett szolgált szárnysegédként. 1945-ben „háborús és népellenes bűncselekmények” miatt tíz év fegyházbüntetésre ítélték, azonban 1946-ban – jelentős leleménnyel – megszökött a szegedi Csillagbörtönből. Ezt követően Nyugatra menekült, ahol aktívan részt vett az emigrációban működő Hungarista Mozgalom újjászervezésében, amelynek haláláig meghatározó tagja maradt.

Érdekesség, hogy hagyatékával összefüggésben szóba került egy fotó is, a Szálasi mögött haladó, szemüveges, vitézi jelvényt és nyilaskeresztes karszalagot viselő alaké, ez pedig ő volt.

Néhány hónappal ezelőtt egy igazi történelmi „ínyencség” került fel a YouTube-ra. A Rubikon Intézet szervezett konferenciát, ahol is kitárgyalták az 1944. október 15-i eseményeket, szó volt aztán az emigrációban működő Hungarista Mozgalomról is. Természetesen a konferencián elhangoztak a marxista-pártállami történetírás hazugságai is, de azt javukra kell írni, hogy ezúttal a „hallgattassák még a másik fél” elve is tudott érvényesülni. Ugyanis a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának felkonferálásával lejátszottak egy 1990-ben készült videóinterjút. Tudni kell, hogy egy 12 órás anyagról van szó, ebből csupán mintegy fél órát játszottak be, amely kifejezetten Gömbös Ernő 1944. október 15-én betöltött szerepére, feladataira koncentrál.

Jó szívvel ajánljuk a beszélgetés megtekintését, igazi történelmi időutazásra hívunk mindenkit, ilyen felvételekből nem bővelkedünk, ahol is maguk az érintettek mondják el objektíven, mi is történt azon a napon. Természetesen szóba kerül a Hungarista Mozgalom és a zsidóság kapcsolata is, Gömbös visszautasítja azokat a vádakat, hogy Szálasi Ferenc ki akarta volna irtani a zsidókat, vagy gyűlölet vezette volna. Anélkül, hogy úgymond „lelőném” az összes csattanót, elárulom, hogy konkrét nevek és cselekmények is elhangzanak a videóban, hogyan fogta vissza a Nemzetvezető – már amiről egyáltalán tudomása volt – a zsidóellenes kilengéseket, amelyek mind-mind azt bizonyítják, hogy egyrészt közel sem volt olyan kiterjedt az egész, és egyáltalán nem központi utasításra történtek. Ráadásul a németek akarata ellenére akadályozta meg a zsidóság deportálását. Nem utolsó sorban az 1990-ben az akkor 74 éves Gömbös Ernő szavaiból és egész személyéből az árad, hogy egy intelligens, hazáját szerető férfiről van szó. Az interjú után két évvel, 1992-ben adta vissza lelkét a Teremtőnek.

A nyilasokkal szimpatizáló, akkor fiatal tiszt így nyilatkozott a hatalomátvételről: „A lakásomon, a rádióból értesültem a kormányzói proklamációról. Tudtam, hogy ez számunkra a cselekvés óráját jelenti. Ekkor már el voltam látva minden szükséges információval. A kiadott jelszót – „Nemzettel a nemzetért!” – ismertem és nálam is ott volt a lepecsételt nyilaskeresztes karszalag, mint annyi más beszervezett társamnál. […] Október 16-án hajnalban mentünk fel a Várba.

Ezek után pedig alább megtekinthető a felvétel:

(Kuruc.info)