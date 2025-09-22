Extra, Tudomány és technika :: 2025. szeptember 22. 10:53 ::

BYD kontra Bugatti - egy újabb kínai "Temu-gagyi" lett a világ leggyorsabb sportkocsija

Úgy tűnik, a kínaiak már nemcsak a haditechnikában ontják a gagyijaikat, hanem a sportkocsigyártásban is sikerült lekoppintaniuk a nyugati know-how-t.

Most a BYD kínai autógyár U9 Xtreme EV modellje a németországi ATP tesztpályán 496 km/h igazolt végsebességet ért el, ezzel a világ leggyorsabb sorozatgyártású autójává vált, megelőzve a Bugatti Chiron 490 km/h sebességét.

• 2978 LE;

• 80 kWh LFP akkumulátor;

• 1200 V platform;

• új, pályára alkalmas LFP Blade akkumulátor kettős rétegű hűtéssel, 30C kisülési sebességgel a jobb hőkezelés érdekében. Az egyes cellák sűrűsége 170 százalékkal nőtt az alacsonyabb felszereltségű U9 800 V rendszerhez képest;

• akár 500 kW töltési sebesség;

• mind a négy motorja maximálisan 30 000 fordulat/perc sebességgel forog, és 0,1 mm-es szupervékony szilíciumacélból készül, amely elsőként kerül sorozatgyártásba.

A kínaiak végül megtanulnak autókat is gyártani?

Miért nem engedik be a kínai kocsikat Amerikába? Mobil luxusiroda 60 ezer dollárért:

Kihívás a gravitációval szemben:

GI