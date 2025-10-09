Extra, Migránsbűnözés :: 2025. október 9. 21:44 ::

Egy színes történet Hamburgból: néger a káposztásládában, vizelet a piactéren

Egy 52 éves nő egy karnissal korábbi élettársára támadt Hamburgban, ezért a rendőrség üldözőbe vette. A nő egy erkélyen át menekült, majd több méteres magasságból egy zöldségüzlet napellenzőjére ugrott.

Az eset szerda délben kezdődött az észak-német város egyik társasházában, a Wilhelmsburg városrészben található épületben a szomszédok heves vitára figyeltek fel. A rendőrség a Bild megkeresésére megerősítette , hogy 13 óra 24 perckor érkezett be a segélyhívás, amely szerint egy nő egy karnissal támadt egy férfira, valamint egy késsel is hadonászott közben, de senkit sem sebesített meg.

Miután a rendőrség a helyszínre sietett, a nő először a lakás erkélyére menekült, majd onnan felmászott a Kirchdorfer Marktplatzon lévő üzletsor fölé, ezért speciális mentőegységet is hívtak a helyszínre.

A hatóságok folytatták az üldözést, de nem tudták elfogni a nőt, aki hirtelen 3-4 méteres magasságból leugrott egy zöldségüzlet napellenzőjére. Utóbbi azonban nem bírta el a súlyát, és elszakadt, a nő pedig egy káposztákkal teli ládába zuhant a megdöbbent vásárlók szeme láttára.

Az ügy ezzel még mindig nem ért véget, ugyanis amikor a mentők meg akarták vizsgálni, váratlanul vetkőzni kezdett, és végül anyaszült meztelenül a piactérre vizelt.

Amikor pedig kórházba akarták szállítani, minden erejével ellenállt. Jelenleg azt vizsgálják, szükséges-e a nő pszichiátriai intézetben való elhelyezése, miközben az eseménysort kiváltó vita oka egyelőre tisztázatlan, írja az Index.

Íme a tipikusan hamburgi kinézetű egyed: