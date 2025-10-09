Egy 52 éves nő egy karnissal korábbi élettársára támadt Hamburgban, ezért a rendőrség üldözőbe vette. A nő egy erkélyen át menekült, majd több méteres magasságból egy zöldségüzlet napellenzőjére ugrott.
Az eset szerda délben kezdődött az észak-német város egyik társasházában, a Wilhelmsburg városrészben található épületben a szomszédok heves vitára figyeltek fel. A rendőrség a Bild megkeresésére megerősítette, hogy 13 óra 24 perckor érkezett be a segélyhívás, amely szerint egy nő egy karnissal támadt egy férfira, valamint egy késsel is hadonászott közben, de senkit sem sebesített meg.
Miután a rendőrség a helyszínre sietett, a nő először a lakás erkélyére menekült, majd onnan felmászott a Kirchdorfer Marktplatzon lévő üzletsor fölé, ezért speciális mentőegységet is hívtak a helyszínre.
A hatóságok folytatták az üldözést, de nem tudták elfogni a nőt, aki hirtelen 3-4 méteres magasságból leugrott egy zöldségüzlet napellenzőjére. Utóbbi azonban nem bírta el a súlyát, és elszakadt, a nő pedig egy káposztákkal teli ládába zuhant a megdöbbent vásárlók szeme láttára.
Az ügy ezzel még mindig nem ért véget, ugyanis amikor a mentők meg akarták vizsgálni, váratlanul vetkőzni kezdett, és végül anyaszült meztelenül a piactérre vizelt.
Amikor pedig kórházba akarták szállítani, minden erejével ellenállt. Jelenleg azt vizsgálják, szükséges-e a nő pszichiátriai intézetben való elhelyezése, miközben az eseménysort kiváltó vita oka egyelőre tisztázatlan, írja az Index.
Íme a tipikusan hamburgi kinézetű egyed:
Bizarrer Polizeieinsatz am Mitwochmittag in Hamburg Kirchdorf. Frau prügelt mit Gardinenstange auf Ehemann ein. Spring dann aus Fenster und kracht durch Markise von Gemüseladen. Dann macht sie sich nackig und uriniert auf dem Marktplatz— R_G_ (@CrimeNewsHH) October 9, 2025
Fotos: Lenthe Medien pic.twitter.com/yUlLwKokyn