Felismeri?

A Dunakeszi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat ismeretlen tettes ellen lopás miatt.

A képen látható férfi 2025. szeptember 22-én délelőtt a Fótújfalu vasútállomás kerékpártárolójából lopott el egy fehér színű, Xiaomi ME Electric 3 típusú elekromos rollert, írják.

A Dunakeszi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható személyt felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 061-236-2897 telefonszámon.