Tanul a Pentagon a Fehér Háztól: Hegseth nyakkendője felől érdeklődtek - "anyád vette neki, te idióta"

Karoline Leavitt fehér házi szóvivő után Sean Parnell, a Pentagon szóvivője is durva hangnemben reagált a HuffPost kérdésére, ezúttal Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter öltözékével kapcsolatban, írja az Index.





Mint írtuk, Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője a múlt héten szokatlanul élesen reagált egy újságírói kérdésre a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti lehetséges budapesti csúcstalálkozóval kapcsolatban. Amikor arról kérdezték, hogy ki javasolta Budapestet a csúcs helyszínéül, a szóvivő csak annyit válaszolt, hogy „anyád javasolta”, majd Steven Cheung kommunikációs igazgató megerősítette a HuffPost újságírójának: „anyád”.

A HuffPost beszámolója szerint Karoline Leavitt, a Fehér Ház hivatalos képviselője után Sean Parnell, a Pentagon szóvivője is durva stílusra váltott. Ezúttal Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter öltözékével kapcsolatban tettek fel egy kérdést, miután a tárcavezető október 17-én a Fehér Házban tartott találkozón – ahol Donald Trump és Volodimir Zelenszkij is jelen volt – olyan nyakkendőt viselt, amelynek fehér, kék és vörös csíkozása a orosz trikolór színeit idézte.





Az amerikai védelmi miniszter választása nemcsak az amerikai, hanem az orosz sajtót is meglepte, így a TASZSZ orosz állami hírügynökségnél is visszhangot váltott ki , mivel a mintázat megegyezett az orosz zászló színkombinációjával.

A HuffPost arra volt kíváncsi, hogy az amerikai védelmi tárcánál mit gondolnak az Oroszországból érkező, Pete Hegseth nyakkendőválasztását méltató dicséretekről, és hogy korábban is viselte-e már a darabot a miniszter.

– Anyád vette neki – és ez egy hazafias amerikai nyakkendő, te idióta – válaszolt Sean Parnell, a Pentagon szóvivője.





A lap ezután egy újabb kérdést tett fel, amelyben azt tudakolta, hogy Pete Hegseth – aki gyakran visel olyan ruhadarabokat, amelyek az Egyesült Államok zászlajának elemeiből állnak – tisztában van-e az amerikai zászlótörvény előírásaival, amelyek többek között kimondják, hogy a trikolórt nem ajánlott ruházaton használni.

– Ha a saját hazája iránti szeretet, és annak tetőtől talpig való megjelenítése bűnnek számít a HuffPost nevű baloldali blog szemében, akkor tekintsék Hegseth minisztert bűnösnek. Ő hazafi, aki tiszteli ezt az országot és a zászlónkat – jelentette ki a Pentagon-szóvivő.

Az amerikai zászló használatát szabályozó törvény valójában csak ajánlásokat fogalmaz meg annak használatáról, de egyértelműen kimondja, hogy az amerikai trikolór sorrendje kék-fehér-vörös, és nem fehér-kék-vörös, ami az orosz nemzeti színek sorrendje.