SS-egyenruhában akart halloweenezni egy mosolygós amerikai, de hisztérikák támadtak rá, és orrtörés lett a vége

Egy férfit, aki SS-egyenruhába öltözve jelent meg egy georgiai bárnál, őrizetbe vettek, miután egy nő arcába vágott egy söröskorsót, eltörve annak orrát – írja a New York Post.

A rendőrség szerint Kenneth Leland Morgan csütörtök este próbált bemenni a Cutters Pub nevű szórakozóhelyre SS-tisztnek öltözve. Több vendég azonnal felháborodott, és megakadályozta, hogy belépjen. A helyszínen készült videón jól hallható, ahogy egy nő rákiabál: „Takarodj innen, ilyet nem viselhetsz” – miközben ellöki őt a bejárattól.

A 33 éves férfi mosolyogva reagált, és megfogta a nő vállát, mire a körülöttük állók azonnal rászóltak, hogy engedje el. A nőnek végül sikerült kitolnia Morgant az utcára, ahol egy kisebb tömeg vette körül – többen halloweeni jelmezben voltak. A videó végén Morgan söröskorsóval üt arcon egy nőt, aki fájdalmában összegörnyed. Később kiderült, hogy orrtörést szenvedett.

– Körülbelül húsz perce voltam a Cuttersben, épp az első sörömet ittam, majd kimentem a barátaimmal. A zsidó származású barátnőm vette észre, hogy egy férfi teljes náci egyenruhában járkál, vörös horogkeresztes karszalaggal – mesélte Grace Lang.

Elmondása szerint Morgan két nővel kezdett ordibálni, mire ő közéjük lépett, és megpróbálta letépni a férfi karszalagját. Dulakodás alakult ki közöttük, ami azzal végződött, hogy Morgan a söröskorsóval fejbe vágta. „Végig fülig ért a szája, még akkor is, amikor megtámadott” – mondta Lang.

Going viral — Man at a bar in Athens, Georgia, near University of Georgia (UGA), wearing Halloween costume of a full Nazi SS Officer uniform; and with crowd reaction quickly escalating to violence, he was subsequently arrested pic.twitter.com/IXhnpqPxO7 October 25, 2025

A férfit súlyos testi sértés és könnyű testi sértés vádjával vették őrizetbe péntek hajnalban, 1500 dolláros (nagyjából félmillió forint) óvadék mellett – közölte az Athens-Clarke megyei rendőrség. A Cutters Pub tulajdonosa, Patrick Depaolo, a New York Postnak azt mondta: örül, hogy Morgant letartóztatták, és sajnálja, hogy a helyzet idáig fajult.