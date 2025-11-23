Extra :: 2025. november 23. 14:30 ::

Áruházak romjain - Heti progresszió (CCCX. rész)

Csodásan szép fehérbe öltözött a táj odakint, ezért ma megsokszorozódott jókedvvel vágunk neki a Heti progresszió soron következő részének, amely ezúttal ismét tematikus lesz. Olvasóink hozzászokhattak, hogy időről időre megjelennek olyan epizódok is, ahol egy bizonyos témát járunk körül – több oldalról, és mivel elégedetten láttam, hogy rengeteg levél gyűlt össze a postaládában, újfent kiválogattam egy ilyet – ezúttal az áruházak témakörben.

Természetesen a most következő három szekvencia mindegyikét olvasói küldeményekből válogattam, a hetiprogresszio@kuruc.info továbbra is várja leveleiket.

Essünk is neki!

3. Itt a karácsony, megnő a kereslet a különböző gyerekjátékok iránt. Az alábbi válogatást a Lidlből küldte olvasónk, és nem csak az a közös bennük, hogy játékok.

Mind a konyha, mind a kávéfőző, illetve az adventi kriminaptár is színesbe öltözött, értsd, egyetlen dobozon sincsenek kizárólag európai gyerekek – egy papíron európai országban.



Karácsonykor mindig felpörög a multikulti katyvasz

Olvasónk beszámolója szerint az összes ilyen játék 1m²-en belül volt kirakva, természetesen kizárólag „fekete-fehér” változatban. Korábban inkább az volt a jellemző, hogy elsősorban felnőttekkel erőltették ezeket a multikulti reklámokat, néhány éve azonban „beérett a gyümölcs”, és a gyerekek körében is megjelent ugyanez.

2. Vagy éppenséggel a kettő keveréke, mint ahogy azt a Tesco prospektusában is láthatjuk.



Hol az apuka?

Ahol persze szokás szerint – kizárásos alapon – az apuka fekete. Biztosan így küzd a hölgy a „csúnya, elnyomó fehér patriarchátus” ellen.

1. A következő történet a kispesti, Ady Endre úti Penny Marketben történt, szintén kedves olvasónk osztotta meg velünk.

A beszámoló szerint az üzletben már több alkalommal festett körmökkel ült a kasszában egy „férfi” alkalmazott, pár napja azonban szintet lépett, és hosszú műkörmök voltak a kezén, miközben kiszolgálta a vevőket. Egy, a kisgyermekével vásároló anyuka felháborodott posztot tett közzé a Kispest Facebook-csoportban, mire cseppet sem meglepő módon a liberális olvasók az aberrációt vették védelmükbe a normalitással szemben. A csoportból többen is jelezték az esetet a Penny ügyfélszolgálatának, melyre válaszoltak is a következőképpen:

Szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy vállalatunk minden munkavállalójának biztosítja az egyenlő bánásmódhoz és a személyes megjelenés szabad megválasztásához való jogát, amennyiben az nem ütközik munkavédelmi vagy higiéniai előírásokba. A festett körmök viselése – nemtől függetlenül – nem sérti a hatályos magyar jogszabályokat, ez pusztán egyéni ízlés és mérlegelés körébe tartozik.

Érdekes, hogy a hosszú műkörmökre már nem tértek ki, hogy az „belefér-e” ebbe a „toleráns csomagba”.



A kép illusztráció (fotó: Armando Babani/EPA/Shutterstock)

Magyarán a műkörmös férfi lobbi által kreált „jogai” előrébb vannak, mint egy felháborodott anyukának és gyermekének megrökönyödése. A fideszes politikusok állítják, hogy „itt nem a Nyugat szellemisége a mérvadó”, de úgy látom, hogy nincs sok különbség – illetve bocsánat, mégis van, ott legalább jobban élnek az emberek.

Olvasónk is felhívta a figyelmet, hogy „így védi meg a Fidesz a gyermekeket”, majd feltette a jogos kérdést, hogy „mi lesz a következő lépés? Nőnek öltözött [férfiak] fogják tölteni a polcokat a boltokban, mert nekik [jogaik] vannak?”

Ezekkel az áruházi történetekkel búcsúzunk, egy hét múlva pedig ismét jelentkezünk november hónap utolsó epizódjával.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info