Középosztályosodó életpályamodell: Bogdán Bianka még csak 14 éves, de már 8 hónapos terhes

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Bogdán Bianka Virág ügyében.

A 14 éves lány 2025. december 9-én a letenyei lakásotthonból ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról, a rendőrök jelenleg is keresik.

Bianka körülbelül 160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete hajú, barna szemű. Egyébként sportot űz az "eltűnésekből", idén ez a harmadik ilyen esete. Egyik kiruccanása olyan jól sikerült, hogy most 8 hónapos terhes

Amilyen szerencsénk van, január 1-jén találkozunk vele a hírekben mint az év első "magyar" babájának anyukájával... - írja olvasónk.