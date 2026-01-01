Extra, Külföld :: 2026. január 1. 14:55 ::

Előbb az ujjait petárdázta el, majd a szemét is kilőtte az idei szilveszter legidiótább fiatalja

Egyetlen éjszaka alatt kétszer is megjárta a kórházat egy 24 éves római fiatal, mindkétszer petárda okozta sérülések miatt, írja a Sky TG24 nyomán a Telex.



A férfi Nápolyban ünnepelte az új évet, és először azért került a Pellegrini kórházba, mert egy petárda a kezében robbant fel, és levitte három ujját is.

A férfit ellátták, sebeit bekötözték, majd hazaengedték – csak azért, hogy néhány órával később megint kezeljék.

A fiatal ugyanis az utcán megint csak meggyújtott egy petárdát, ami ezúttal az arcába robbant, és a szemén is sérüléseket okozott. A városban rajta kívül összesen 57 sérültet kellett ellátni szilveszter éjszakáján.