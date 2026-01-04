Extra :: 2026. január 4. 17:27 ::

Megkezdjük az évet - Heti progresszió (CCCXVI. rész)

Az év első Heti progressziójával erősítjük a vasárnapi felhozatalt, amely rész még erősen belekapaszkodik majd 2025 utolsó napjaiba. Kevésbé költőien fogalmazva: közel még az óév, bizonyos szekvenciákat pedig nem szeretnék a postaládában hagyni, így szépen helyet kapnak a rovatban.

A töretlen lelkesedést ezúton és ezúttal is köszönöm, pörögjenek azok a levelek 2026-ban is a hetiprogresszio@kuruc.info -ra! Most pedig álljunk neki az idei első adagnak!

3. Újév előtt ismét egy adag embert ütöttek lovaggá Nagy-Britanniában. III. Károly listája ezúttal 1157 nevet tartalmazott, köztük színészekét is. Mostantól a fekete Idris Elba is jogosult a Sir előnév viselésére, amit egyébként nem is a színészkedésért kapott elsősorban, hanem „a fiatalok érdekében végzett jótékonysági tevékenységéért”.

Az új nyugati világ lovagja egyébként valamire ráérezhetett a feleségével, ugyanis nagyszabású kampányt folytatnak a késeléses bűncselekmények visszaszorításáért, ami jellemzően nem európai bűnelkövetési módszer. Elba Hope Foundation névre hallgató alapítványuk brit, amerikai és afrikai fiatalok megsegítésével foglalkozó szervezeteknek nyújt támogatást.



Idris Elba és Sabrina Dhowre Elba a Louis Vuitton divatbemutatóján 2025. január 21-én (fotó: Marc Piasecki/WireImage)

Idris Elba az egyik legismertebb fekete színész a szigetországban, egyébiránt nem házasodott be fehér családba. 1972-ben született Londonban Sierra Leone-i származású apjától, illetve ghánai származású anyjától. Felesége, Sabrina Dhowre Kanadában született, de szomáliai felmenőkkel rendelkezik. Médiaszemélyiség, ENSZ-nagykövet, de dolgozik modellként is.

2. Rég jártunk már boltban, amelyre olvasónk ébresztett rá újévi küldeményével.

Ezek a Lidl-ben kapható téli holmik (kabátok, overálok) szintén nem kaptak magyarországi lokalizálást, legalábbis ami a csomagolást illeti.



A lokalizáció újabb, sokadik hiánya

Köszönjük a küldeményt!

(Igen, tudom, küldtél egy konyhásat is, de az már szerepelt az Áruházak romjain címre hallgató egyik novemberi részben .)

1. A civilizációk, kultúrák meglehetősen különös összemosásából született ez a Németországban kapható ájurvédikus „jógi tea”.

Az adventi naptárként funkcionáló kiadás 24 teatasakot tartalmaz, a hóembert építő család nem éppen német, de szemmel láthatóan a Mikulás sem Lappföldről érkezett.



Ezt aztán kimaxolták!

Úgy gondolom, hogy a karácsonyi ünnepkörnek ennél „heti progressziósabb” lezárása nem is lehetne, nagy köszönet a találatért olvasónknak.

Jövő héten – már erősen benne a januárban – érkezünk a rovat következő adagjával, addig is boldog új évet kívánok a Heti progresszió követőinek!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info