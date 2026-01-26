Extra, Tudomány és technika :: 2026. január 26. 11:48 ::

Meghaltál?

Mára már megszokottá vált, hogy a mindenkori piac proaktívan reagál a modern társadalom globális, tömeges problémáira. Ilyen az Are You Dead?, vagyis magyarra fordítva a Meghaltál? mobilalkalmazás is, mely roppant egyszerűen működik, egy aktuális, szomorú jelenség az apropója, s talán pont ezért annyira népszerű.



Bizonyítsd, hogy élsz! A legnépszerűbb fizetős alkalmazás Kínában (fotó: tbwabackslash/Instagram)

Az elsőre talán túlságosan markáns megnevezés mögött tudatos koncepció áll. A kínai fejlesztők által megalkotott applikáció futótűzként terjed Kínában, illetve most már a világ más területein is, az elképzelés pedig a következő: ha nem lép be az ember legalább kétnaponta az alkalmazásba, és nem nyom meg egy nagy gombot, amely megerősíti, hogy életben van, az applikáció automatikus üzenetet küld el előre megadott kontaktnak, hogy baj történhetett a felhasználóval.

Az Are You Dead? tavaly májusban pattant ki egy háromfős fejlesztői brigád fejéből, akik mindannyian 1995 után születtek, és a Honan tartományban található Csengcsou városából indították útjára az alkalmazást 2025 májusában, de az elmúlt bő másfél hónapban vált csak igazán közkedveltté.



Abszurd, de látva a negatív trendeket, valahol érthető

A Meghaltál? különösen az egyedülálló fiatalok körében népszerű, akikből – civilizációs betegség tükrében – sajnos egyre több van. A magány, az elmagányosodó társadalom rémképe Kínában sem ismeretlen: az egyszemélyes háztartások száma rohamosan nő, 2030-ra akár a 200 milliót is elérheti.

A fejlesztő Moonscape Technologies tehát fején találta a szöget, hiszen az alkalmazás pont erre a magányos életformára lett optimalizálva, hogy feltűnjön egyáltalán, ha valami nincs rendben. Egyébiránt, ahogy nőtt az alkalmazás népszerűsége, úgy érkezett néhány negatív vélemény is. A legtöbb felhasználót a „sokkoló” névváltoztatás akasztotta ki, pedig talán így ébredhet rá az ember legjobban arra, hogy hosszútávon milyen élhetetlen, és természetellenes a magányos életforma, ennélfogva a Minden rendben? vagy a Hogy vagy? megnevezés, amit a felhasználók javasoltak, sokkal inkább normalizálná ezt az állapotot (egyébként az applikáció logója stílusosan egy szellem, utalva a témára, illetve a „láthatatlanság” érzésére). Amúgy maguk a fejlesztők is elgondolkodtak a névváltoztatáson, de a kellően provokatív megnevezést jobbnak találták, mivel ez is nagyban hozzájárult az applikáció népszerűségéhez.

Nemzetközi vizeken amúgy Demumu néven találkozhatunk az appal, tehát nem az eredeti, formabontó nevén. Globálisan is nagyon népszerű, az Egyesült Államokban, Szingapúrban, Hongkongban a második legnépszerűbb fizetős alkalmazás, Ausztráliában és Spanyolországban a negyedik helyen áll. A Meghaltál? eredetileg ingyenes volt, időközben lett Kínában 8 jüan (380 forint), aki pedig itthon érezné magát biztonságban vele, annak 500 forintot kell befizetnie.



Fotó: Google Play

Látva a globális tendenciákat, a Moonscape Technologies-nak további nagyszabású tervei vannak. A vállalkozás tíz százalékát egymillió jüanért kínálták eladásra a tulajdonosok, illetve célközönséget is bővítenének, elsősorban az idősek felé nyitnának. Köztük is sokan élnek magányosan (Kínában a lakosság majdnem egyötöde 60 év feletti), így az új verziók őket céloznák meg számukra könnyen használható szolgáltatásokkal.

Az Are You Dead? népszerűsége civilizációs tünet, civilizációs betegség, ezért szerettem volna megörökíteni mindezt a portálunk olvasói számára is. Egy olyan alkalmazás, mely már az új trendekhez alkalmazkodik, nem véletlenül ennyire népszerű. Nem a világunkon változtat, hanem hozzáidomul, igaz, az erőteljes név talán többeket ráébreszt arra, milyen abszurd és természetellenes az atomizálódó világunkban egyetlen kis magányos részecskeként leélni egy emberi életet.

Érdemes megfigyelni, hogy a káros jelenségekre miképpen reagál a piac, mely ebben az esetben is egyfajta tükörképként funkcionál.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info