Ragyogó ötlet volt egy indiaira bízni az amerikai kibervédelmi ügynökséget: érzékeny adatokat töltött fel a ChatGPT nyilvános verziójába

Az amerikai kibervédelmi ügynökség, a CISA ideiglenes vezetője úgy gondolta, semmi gond nincs azzal, ha érzékeny, „kizárólag hivatalos használatra” szánt dokumentumokat tölt fel a ChatGPT nyilvános verziójába. Madhu Gottumukkala külön engedélyt is kért a népszerű csetbot használatára, miután tavaly májusban csatlakozott az ügynökséghez, és amit a Belbiztonsági Minisztérium többi dolgozója biztonsági okokból nem használhatott.





Bár a feltöltött anyagok nem voltak titkosak, de a dokumentumokat nem akarták nyilvánosságra hozni, ezt jelenti a „kizárólag hivatalos használatra” címke. A szakértők figyelmeztetnek, hogy a nyilvános MI-eszközök használata kockázatot jelent, mert a feltöltött adatok megmaradhatnak a szerveren, megsérülhetnek vagy felhasználhatók más felhasználóknak adott válaszokhoz.

Az OpenAI, a ChatGPT mögött álló vállalat hangsúlyozza, hogy komolyan veszi az adatvédelmet és a biztonságot, a ChatGPT-re feltöltött anyag nem lesz elérhető online, és nem jelenik meg a Google keresési eredményei között sem.

Az adatok azonban a szervereken maradnak, hacsak a feltöltője nem törli őket. Így egy hekkertámadás során hozzájuthatnak illetéktelenek is, és akár nyilvánosságra is kerülhetnek. Ezenkívül a ChatGPT nyilvános verziójába feltöltött anyagok felhasználhatók a többi, 700 millió aktív felhasználónak adott kérdések megválaszolásához.

Gottumukkalát kollégái valamiért nem tartják a legmegfelelőbb szakembernek, jelenlegi pozícióját megelőzően az IT-területen az egyetlen tapasztalata az volt, hogy a jelenlegi belbiztonsági miniszter mellett dolgozott. Legalább hat CISA-alkalmazottat függesztettek fel tavaly nyáron az emlékezetes eset után, amikor Gottumukkala megbukott azon a kémelhárítási poligráfos vizsgálaton, amelyet ő maga kezdeményezett.

A múlt héten Gottumukkala megpróbálta eltávolítani a CISA informatikai igazgatóját is. Bár lépését az ügynökség többi tagja megakadályozta, közel ezer alkalmazott már elhagyta a CISA-t a Trump-kormány által elrendelt létszámleépítés miatt.