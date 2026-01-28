Az amerikai kibervédelmi ügynökség, a CISA ideiglenes vezetője úgy gondolta, semmi gond nincs azzal, ha érzékeny, „kizárólag hivatalos használatra” szánt dokumentumokat tölt fel a ChatGPT nyilvános verziójába. Madhu Gottumukkala külön engedélyt is kért a népszerű csetbot használatára, miután tavaly májusban csatlakozott az ügynökséghez, és amit a Belbiztonsági Minisztérium többi dolgozója biztonsági okokból nem használhatott.
The acting head of CISA uploaded sensitive internal documents to the public version of ChatGPT.— Dark Web Informer (@DarkWebInformer) January 28, 2026
Politico reports that acting Director Madhu Gottumukkala used the AI tool for work tasks involving materials marked "For Official Use Only." The uploads allegedly included contract… pic.twitter.com/N9KyP4ERP1
Bár a feltöltött anyagok nem voltak titkosak, de a dokumentumokat nem akarták nyilvánosságra hozni, ezt jelenti a „kizárólag hivatalos használatra” címke. A szakértők figyelmeztetnek, hogy a nyilvános MI-eszközök használata kockázatot jelent, mert a feltöltött adatok megmaradhatnak a szerveren, megsérülhetnek vagy felhasználhatók más felhasználóknak adott válaszokhoz.
Az OpenAI, a ChatGPT mögött álló vállalat hangsúlyozza, hogy komolyan veszi az adatvédelmet és a biztonságot, a ChatGPT-re feltöltött anyag nem lesz elérhető online, és nem jelenik meg a Google keresési eredményei között sem.
Az adatok azonban a szervereken maradnak, hacsak a feltöltője nem törli őket. Így egy hekkertámadás során hozzájuthatnak illetéktelenek is, és akár nyilvánosságra is kerülhetnek. Ezenkívül a ChatGPT nyilvános verziójába feltöltött anyagok felhasználhatók a többi, 700 millió aktív felhasználónak adott kérdések megválaszolásához.
Gottumukkalát kollégái valamiért nem tartják a legmegfelelőbb szakembernek, jelenlegi pozícióját megelőzően az IT-területen az egyetlen tapasztalata az volt, hogy a jelenlegi belbiztonsági miniszter mellett dolgozott. Legalább hat CISA-alkalmazottat függesztettek fel tavaly nyáron az emlékezetes eset után, amikor Gottumukkala megbukott azon a kémelhárítási poligráfos vizsgálaton, amelyet ő maga kezdeményezett.
A múlt héten Gottumukkala megpróbálta eltávolítani a CISA informatikai igazgatóját is. Bár lépését az ügynökség többi tagja megakadályozta, közel ezer alkalmazott már elhagyta a CISA-t a Trump-kormány által elrendelt létszámleépítés miatt.
(CyberNews - Telex nyomán)