LMBTQP+ :: 2025. szeptember 4. 12:11 ::

Uniós útmutatás: ha egy elmebeteg buzi holnaptól nőnek mondja magát, így is kell feltüntetni az okmányokban

Ellentétes az uniós joggal az a tagállami szabályozás, amely megakadályozza a "transznemű" személyek számára, hogy anyakönyvi adataikat - a nemet, a nevet és a személyi azonosító számot - megváltoztassák, függetlenül attól, hogy részt vettek-e "nemváltoztatást" célzó sebészeti kezelésben - ismertette álláspontját Jean Richard de la Tour főtanácsnok, az Európai Unió luxembourgi székhelyű bíróságának főtanácsnoka csütörtökön.



"Nemváltás" bemondásra - sikerült. Mi lesz a következő követelés, tízéves kínai kislányok akarnak majd lenni?

Az ügy előzménye, hogy egy bolgár állampolgárt férfiként jegyeztek be a születési anyakönyvbe, férfi névvel és személyi azonosító számmal. Hormonkezelésen esett át, ma "nőként él", de hivatalos okmányai továbbra is férfiként azonosítják, ami "mindennapi hátrányokat okoz számára", különösen a munkavállalásban. Kérelmét a bolgár bíróságok elutasították, mert az ottani jogértelmezés nem teszi lehetővé a "nemi identitás ilyen elismerését". A bolgár legfelsőbb bíróság ezért kérdést intézett az uniós testülethez.

A főtanácsnok csütörtökön ismertetett indítványában hangsúlyozta: a tagállamok kötelesek a születési anyakönyvi kivonatban bejegyezni a "megélt nemi identitást", mivel ennek alapján állítják ki a személyazonosító okmányokat. Ha a bejegyzést megtagadják, az sérti az uniós jog által védett alapvető jogokat, például a szabad mozgás és tartózkodás jogát, valamint a magánélet tiszteletben tartásához való jogot.

Richard de la Tour szerint az anyakönyvi adatok módosítását nem lehet attól függővé tenni, hogy a kérelmező igazolja: sebészeti nemátalakító beavatkozáson esett át. Egy ilyen követelmény szerinte "sértené a testi sérthetetlenséghez való jogot is".

A főtanácsnok indítványa nem kötelező érvényű, a bíróság később hozza meg a végső ítéletet az ügyben.

(MTI nyomán)