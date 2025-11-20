LMBTQP+, Videók :: 2025. november 20. 12:42 ::

A háta mögött pedózták a békéscsabai vívóedzőt, de senki sem szólt évtizedeken át - most is megúszhatja

A most 19 éves Ujvári Bianka arcát és nevét vállalva beszélt arról az RTL Fókusz című műsorában, hogy amikor egy békéscsabai klubban vívott 14 évesen, 60 éves edzője szexuálisan kihasználta őt.

– Azért vállaltam arccal és névvel, mert fontosnak tartom, hogy az áldozatok azt érezzék, nincsenek egyedül, és a szégyenérzet elmúljon bennük, mert nem a bántalmazottnak kellene szégyellnie magát, hanem a bántalmazónak – mondta az RTL-nek.

Bianka nehéz körülmények közül érkezett, többször is kiemelték családjából, örült, amikor bekerült a vívóközegbe. A riport szerint nem volt különösebben tehetséges, a válogatottba sem került be, a szóban forgó edző – akinek az adásban kisípolták a nevét – azonban külön figyelmet szentelt neki, Gyulára vitte át rendszeresen egy panzióba. Bianka azt mondta, kapcsolatnak nem nevezné, ami köztük volt, sokkal inkább visszaélésnek.

Egy neve elhallgatását kérő nő arról beszélt a riportban, nem Biankáé volt az egyedüli eset, azonban a sportvezető mindig a helyén maradt, a tanítványok mentek el a klubtól. A férfi mindig a nehéz sorban lévő lányokat szemelte ki magának.

Ujvári Bianka bepanaszolta a klubnál az edzőt, aki másik városba került, ahol egyből a hónap legjobb utánpótlás-szakemberének választották. Bianka ezután a vívószövetséghez fordult, ügyvédet fogadott, nyomozás indult, és az edzőt öt évre eltiltották, de ő azonnal megtámadta a döntést – az ügy jelenleg is zajlik.

– A vád kiskorú veszélyeztetése. Eredetileg szexuális visszaélés volt, majd ezt átminősítették – mondta az RTL-nek Krajcsovicz Anita ügyvéd, aki azt is elárulta, hogy az ügyészség menet közben súlyosabb szankciót kért a vádiratban, aminek letöltendő börtönbüntetés is lehet a vége. Krajcsovicz szerint nem elég visszatartó erejűek a szexuális visszaélésekben kiosztott büntetések, ezért is lehetne precedenst teremtő ez az eset.

Ujvári Bianka azt mondta, hogy amikor véget ért a viszonya az edzővel, akkor a férfi arra kérte, hogy csábítson el egy másik 60 éves embert. A lánynak öngyilkos gondolatai voltak, mire a férfi azt mondta neki:

– Ha megölöm magam, akkor a Körösbe dobjam be a telefonomat, ne tudja meg senki, hogy miatta történt – mondta Bianka, aki szerint végig azt éreztette vele a férfi, hogy az élete nem számít, csak az, hogy az edző ne kerüljön bajba.

Az RTL megkereste az edzőt is, aki az ügyvédjén keresztül, közleményben reagált, miszerint sem a védelem, sem a vádlott nem kíván nyilatkozni a büntetőeljárás jogerős lezárásáig. Ujvári Bianka vallomásában szerintük ellentmondások vannak, ezt és az egyéb körülményeket az eljáró bíróság feladata vizsgálni. Az ügy a tervek szerint november 28-án folytatódik a gyulai járásbíróságon.

(RTL - 24 nyomán)

Frissítés: íme Galli "Zsolt bácsi":