Tovább pusztít az uniós bíróság: kötelező elismerni egy másik uniós országban között buzi"házasságot"

Az európai uniós tagállamok kötelesek az uniós jog által biztosított jogok gyakorlása érdekében elismerni egy másik uniós országban azonos neműek által között "házasságot" - állapította meg a luxembourgi székhelyű uniós bíróság kedden.



Fotó forrása: Pinterest

Az ügy előzménye, hogy két Németországban "összeházasodott" lengyel állampolgár kérelmezte házassági anyakönyvi kivonatuk lengyel nyilvántartásba való bejegyzését, de "házasságuk" lengyelországi elismerését az illetékes hatóságok megtagadták azzal az indokkal, hogy a lengyel jog nem engedélyezi az azonos nemű személyek házasságát.

Az uniós bíróság kedden kihirdetett ítéletében megállapította, hogy egy olyan házasság elismerésének a megtagadása, amelyet két uniós polgár jogszerűen kötött egy másik tagállamban, ellentétes az uniós joggal. Ez a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog gyakorlásának korlátozását jelenti, ami sérti ezt a szabadságot, valamint a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot - írták.

A tagállamok kötelesek az uniós jog által biztosított jogok gyakorlása érdekében elismerni a másik tagállamban jogszerűen megszerzett családi állapotot - jelentették ki.

Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy ez a kötelezettség nem jelenti azt, hogy a tagállamoknak be kell vezetniük az azonos neműek közötti "házasságot" a nemzeti jogukba. A tagállamok továbbá mérlegelési mozgástérrel rendelkeznek az ilyen "házasságok" elismerésének módjait illetően. Ha egy tagállam úgy dönt, hogy egyetlen módot ír elő a más tagállamban kötött "házasságok" elismerésére, például a házassági anyakönyvi kivonatnak az anyakönyvi nyilvántartásba való bejegyzését, akkor ezt a módot az azonos nemű személyek közötti "házasságok" tekintetében is alkalmaznia kell - szögezte le ítéletében az uniós bíróság.

(MTI nyomán)