Háború, Külföld :: 2025. március 9. 18:21 ::

A népirtók bírálják a népirtókat, persze arról hallgatnak, hogy ők is részt vettek Aszad gyengítésében

Izrael élesen bírálta az új szíriai vezetést a civilek százainak lemészárlásáról szóló értesülések nyomán, Gideon Szaár izraeli külügyminiszter a Bild című német lapnak nyilatkozva ennek kapcsán felszólította a nyugati országokat, hogy ne legitimálják az iszlamista kormányzatot Damaszkuszban.

Ahmed es-Saraa, Szíria átmeneti elnöke és emberei "dzsihadisták voltak és azok is maradtak, még akkor is, ha most már öltönyt hordanak" - jelentette ki az izraeli diplomácia vezetője. Egyben nehezményezte azt is, hogy európai országok képviselői "özönlöttek" Saraához, hogy kezet foghassanak vele.

"Nem változtak azok, akik iszlamista rezsimet irányítottak az (északnyugat-szíriai) idlíbi enklávéban, azt követően sem, hogy erőszakkal további területeket hódítottak meg, köztük a fővárost, Damaszkuszt is" - mutatott rá Gideon Szaár.

Az izraeli külügyminiszter bírálta az új damaszkuszi vezetés "fecsegését a befogadásról, ami Szíria különböző kisebbségeit illeti". "Ezek üres szavak" - húzta alá, és a mészárlásról szóló értesülésekre hivatkozva kijelentette, hogy "ezen a hétvégén leestek az álarcok". Az új vezetők "kegyetlenül gyilkolják saját népüket".

Európának - mint fogalmazott - nem szabad félreismernie a valóságot. "Fel kell ocsúdnia. Fel kell hagynia azzal, hogy legitimitást ad egy olyan rezsimnek, amelynek első ténykedése - tekintettel ismert terrorista múltjára kevéssé meglepő módon - ezek az atrocitások" - hangsúlyozta Gideon Szaár utalva arra, hogy Ahmed as-Saraa az Aszad hatalmát megdöntő Levantei Felszabadítási Mozgalom (Hajat Tahrír as-Sám, HTS) parancsnoka, amelyet számos ország terrorszervezetként tart nyilván.

"Mindenekelőtt Európának fel kell emelnie szavát a mészárlás, a civilek barbár legyilkolása és a dzsihadisták vegytiszta gonoszsága ellen" - tette hozzá az izraeli tárcavezető.

Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa vasárnap felszólította Szíria ideiglenes vezetését, hogy lépjen közbe és fékezze meg a tengerparti térségekben zajló mészárlást, illetve vonja felelősségre az elkövetőket.

Csütörtök óta súlyos harcok folynak Szíria nyugati felében, mindenekelőtt Tartúsz, Latakia és Homsz tartományok területén az új kormányzat csapatai és a megbuktatott elnök, Bassár el-Aszad hívei között.

Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) a dpa német hírügynökséggel vasárnap azt közölte, hogy a biztonsági erők és szövetségeseik az alávita kisebbséghez tartozó 745 civilt - köztük gyerekeket is - mészároltak le. A brit székhelyű civil szervezet, amely 2011 óta dokumentálja a szíriai erőszakcselekményeket, már szombaton beszámolt a tömeggyilkosságokról Latakia, Tartúsz és Hama tartományok több mint húsz településéről.

Ahmed es-Saraa még szombaton "megbocsáthatatlan bűnökkel" vádolta az alávita kisebbséget - amelyből az ország decemberben megbuktatott elnöke és hajdan befolyásos körének több tagja is származik -, és azonnali megadást sürgetett, "mielőtt túl késő lenne".

(MTI)