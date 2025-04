Háború :: 2025. április 22. 17:18 ::

A donyecki Szuha Balka elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium

Elfoglalta az orosz hadsereg a kelet-ukrajnai donyecki régióban Szuha Balka települést - közölte kedden az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudott nyomulni, a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1140 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca az Ukrajnában eltalált vagy megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel egy dróngyártó helyszínt, valamint hat lőszerraktárt, két sorozatvetőt, egy harckocsit és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, három amerikai JDAM irányított légibombát és egy HIMARS-rakétát, továbbá 99 drónt.

Az oroszországi Kurszk megyében folyó harcokról kiadott hadijelentésben az orosz védelmi tárca azt közölte, hogy ott több mint 160 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan, négy pedig megadta magát, továbbá egy harckocsi, egy páncélozott harcjármű, egy OKA-AKM légvédelmi rakétarendszer, hat drónirányító pont, valamint egy lőszer- és egy műszaki raktár megsemmisült. Moszkva szerint a kurszki régióba tavaly augusztus 6-án betört ukrán erők eddig már mintegy 75 540 embert, 412 harckocsit, 336 gyalogsági harcjárművet, 311 páncélozott szállítójárművet, 2283 páncélozott harcjárművet, 2759 gépkocsit, 636 tüzérségi löveget, 62 sorozatvetőt és 29 légvédelmi rakétaindító állást veszítettek.

A TASZSZ és a RIA Novosztyi hírügynökség katonai forrásokra hivatkozva azt jelentette, hogy az orosz hadsereg a kurszki régióban, az ukrajnai Szumi megye határán felszabadította az ukrán egységek által erődítményként használt gornali Szent Miklós férfikolostort. Harcok folynak az utolsó ukrán kézen lévő kurszki település, Gornal visszafoglalásáért.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden tüzérségi és dróntámadást.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak "a kijevi rezsim háborús bűnei" ügyében illetékes nagykövete kedden közölte, hogy az elmúlt héten 25 orosz civil életét vesztette, és több mint 80 megsebesült az ukrán belövések során. A halottak között két, a sebesültek között pedig öt kiskorú gyermek volt.

Vlagyimir Szaldo, Herszon megye orosz ellenőrzés alatt álló részének kormányzója a Telegram-csatornáján azt közölte, hogy a régióban a háború kezdete óta 12 gyermek vesztette életét, 48 pedig megsebesült ukrán belövések következtében.

Ukrán tisztségviselők: nagyvárosokra is csapást mért Oroszország

Oroszország több ukrajnai településre, köztük nagyvárosokra mért csapást kedden és előző nap éjjel hivatalos ukrán közlések szerint, a legsúlyosabb támadás Zaporizzsját érte, ahol Ivan Fedorov megyei kormányzó eddigi adatai alapján egy 69 éves nő meghalt, 19 felnőtt és négy gyermek pedig megsebesült.

Volodimir Zelenszkij elnök cinikusnak nevezte a békés lakosok elleni újabb nagyszabású orosz támadást, és ismét javasolta, hogy hosszabbítsák meg a húsvét után lejárt tűzszünetet, és tegyék azt teljessé.

A zaporizzsjai régió kormányzója elmondta, hogy napközben két irányított légibombát dobtak le a megyeszékhelyre. Az egyik egy infrastrukturális létesítményt, a másik egy sűrűn lakott területet és egy lakóházat talált el közvetlenül. A katasztrófavédelmi szolgálat jelentése szerint a támadás következtében több kilencemeletes épület és egy oktatási intézmény részben megsemmisült, valamint több személyautó kigyulladt.

Az orosz hadsereg csapásmérő drónokkal támadta Harkiv négy kerületét, a város hatóságai 12 becsapódást regisztráltak. Ihor Terehov, Harkiv polgármestere közölte, hogy a jelenlegi információk szerint heten sebesültek meg.

Oleh Szinehubov, Harkiv megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy a régióban lévő Kupjanszk városát is légicsapás érte, ott is heten sebesültek meg. Közlése szerint négy irányított légibombával támadták a települést, 55 lakóház semmisült, illetve rongálódott meg. Korábban a kormányzó közzétette a Telegramon, hogy a régióban lévő, Izjum környéki Horohovatka falura is légibombát dobtak, a településen egy férfi és egy nő sebesült meg, több lakóház kigyulladt, és károk keletkeztek a posta épületében.

Az orosz hadsereg drónokkal mért csapást egy kórházra a dél-ukrajnai Herszon városában, aminek következtében hat ember sebesült meg, megrongálódott egy egészségügyi intézmény, továbbá károk keletkeztek mentőautókban és civil járművekben - hozta nyilvánosságra Olekszandr Prokugyin megyei kormányzó a Telegramon.

A főváros, Kijev környékét is támadta Oroszország: Mikola Kalasnik megyei kormányzó közlése szerint a bucsai járásban egy dróntámadás következtében hat ház, négy autó és garázsok rongálódtak meg, egy építkezési területen pedig tűz ütött ki, de senki sem sebesült meg.

Az északkeleti Szumi megye kormányzói hivatala arról adott hírt, hogy az elmúlt nap folyamán 189 alkalommal lőtték a régió orosz határ menti térségeit, 410 robbanást jegyeztek fel, és egy ember vesztette életét.

Oroszország kiterjedt dróncsapást mért a déli Odesszára is az éjjel, három ember sebesülését okozva. Oleh Kiper megyei kormányzó szavai szerint a városban megrongálódott a polgári infrastruktúra, lakóépületek, egy oktatási intézmény, valamint járművek és tűzesetek is keletkeztek.

Az ukrán légierő jelentése szerint keddre virradó éjjel Oroszország 54 Sahíd csapásmérő és megtévesztő drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 38-at semmisített meg, 16 úgynevezett drónutánzat pedig "negatív következmények nélkül" eltűnt a radarokról.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentése szerint 165 összecsapást rögzítettek a fronton az elmúlt napon, a Donyeck megyei Pokrovszk környékén az ukrán katonák több mint hatvan orosz rohamot vertek vissza. A kijevi katonai vezetés keddi összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége meghaladta a 940 ezret, az ukrán erők hétfőn megsemmisítettek négy orosz harckocsit, 26 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 118 drónt és egyéb haditechnikai eszközöket.

Az ukrán védelmi minisztérium sajtószolgálata közölte, hogy az állampolgárokat nemzeti ellenállásra fogják felkészíteni erre létesülő képzési központokban. A kormány jóváhagyta a tárca és az elnöki iroda által kidolgozott eljárásrendet a központok létrehozására. A minisztérium közleményében kiemelte, hogy a központok hálózatának létrehozása az ukrán állampolgárok nemzeti ellenállásra való felkészítését, a hazafias tudat formálását, valamint az ország védelméhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását szolgálja. A központokat a megyékben és Kijev városában fogják létrehozni a megyei, illetve városi állami közigazgatás vezetőjének kezdeményezésére, a végső döntést pedig a megyei tanácsok hozzák meg.

(MTI nyomán)