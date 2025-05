Háború :: 2025. május 2. 19:34 ::

Ennyi volt? - Az Egyesült Államok állítólag nem közvetít többé Oroszország és Ukrajna között

– Nem fogjuk körberepkedni a világot, hogy közvetítsünk a felek között – Tammy Bruce, az Egyesült Államok külügyminisztériumának szóvivője mondta ezt május 1-jén újságírói kérdésre, amivel arra utalt, hogy Amerika hátrébb lép egyet, és csökkenti a szerepét az Oroszország és Ukrajna közötti békefolyamatok levezénylésében.

A szóvivő kijelentette, hogy Washington „nem lesz közvetítő”, egyben beszélt arról, hogy Donald Trump elnök csalódott, amiért Kijev és Moszkva sem tesz olyan lépéseket, amelyek közelebb vinnének a megoldáshoz. Bruce szerint eljött az idő végre, hogy a felek nyíltan beszéljenek arról, hogy milyen elképzeléseik vannak, és miként zárnák le a konfliktust.

A szóvivő ezzel együtt leszögezte azt is, hogy az Egyesült Államok nem old fel egyetlen jelenleg is érvényben lévő szankciót sem Oroszországgal szemben.

Bruce végül Marco Rubio külügyminiszter álláspontját is megvilágította: a tárcavezető elhatározta magát, hogy az Egyesült Államok változtat a szerepén és a hozzáállásán, és bár ígérete szerint a jövőben is mindent megtesznek majd a békéért, közvetíteni nem fognak Moszkva és Kijev között.

Amint arról beszámoltunk , J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke is nyíltan beszélt arról egy interjúban, hogy konfliktus szerinte nem fog egyhamar véget érni.

Állítólag elfogyott Trump türelme Putyinnal szemben: gazdasági nyomásgyakorlás jöhet

Az Egyesült Államok gazdasági nyomásgyakorlási lehetőségeket készít elő Oroszország ellen, annak fényében, hogy vonakodik Vlagyimir Putyin orosz elnök attól, hogy a háború befejezése irányába tegyen lépéseket - tudta meg a Bloomberg bennfentes forrásoktól.

A fehér házi tisztviselők állítólag több nyomásgyakorlási lehetőséget kidolgoztak Donald Trump számára, de végleges döntés még nem született.

Ukrajna és szövetségesei hosszú ideje arra sürgetik Amerikát, hogy többek között az energiaexport és az olajbevételek további korlátozásával kényszerítse Oroszországot tűzszünetre. A helyzetet viszont bonyolítja Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó váratlan leváltása tegnap, és Marco Rubio külügyminiszter ideiglenes kinevezése a pozícióra.

A Bloomberg szerint mindez mégis segítheti az amerikai stratégia kikristályosodását, mivel a Fehér Ház Ukrajnával kapcsolatos megközelítése eddig nem volt túlzottan egységes a vezető tisztviselők különböző elképzelései miatt.

Mint emlékezetes, Donald Trump múlt héten vámokat lengetett be Oroszország ellen, ha Putyin nem ül tárgyalóasztalhoz. Külön fejleményként Lindsey Graham amerikai szenátor, Trump szövetségese a héten bejelentette , 72 kollégája támogatását élvezi egy olyan törvényjavaslat, amely "csontropogtató" új szankciókat vezetne be Oroszország ellen, és 500%-os vámokat vetne ki azokra az országokra, amelyek orosz olajat, gázt és más kulcsfontosságú termékeket vásárolnak, ha Putyin nem vesz részt komoly tárgyalásokon a háború leállítása érdekében.

(24 - Portfólió nyomán)