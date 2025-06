Háború, Zsidóbűnözés :: 2025. június 17. 09:55 ::

"A halál szaga terjeng a levegőben" - kiűznék a városból Teherán civil lakosságát a zsidó terroristák

Vasárnap óta menekül a lakosság Teheránból, az izraeli támadások fokozódása miatt, melyek lakó- és kormányzati épületekre egyaránt záporoznak. Hivatalos számadat még nincs az áldozatokról, de péntek óta legalább 138 halottja és több száz sebesültjük van az izraeli csapásoknak − írja a The Guardian.



Fotó: Amir Kholousi/AP

Az iráni hatóságok bejelentették, hogy megnyitják a teheráni metróállomásokat és iskolákat, hogy óvóhelyként használják őket.

"Sajnos Teheránban és más városokban nincsenek óvóhelyeink" − mondta Mehdi Csamran, a városi tanács elnöke, miközben arra szólította fel a civileket, hogy alagutakat és pincéket használjanak ideiglenes bunkerekként.



Fotók: Abedin Taherkenareh/EPA

Az iráni főváros utcáin káosz alakult ki, a lakosok ugyanis megrohanták az élelmiszer-üzleteket, valamint hosszú sorok kígyóztak a benzinkutaknál, hogy elhagyhassák Teheránt.

A lakosság a közösségi médiában felkészületlenséggel vádolta a kormányt, eközben utóbbi igyekszik az izraeli csapások mértékét kisebbnek beállítani.

"Ez mészárlás – mondta egy 25 éves teheráni férfi a The Guardiannek. – A robbanások nem szűnnek, a gyerekek sírnak, attól tartunk, sok civil meghalt. A halál szaga terjeng a levegőben, én sem tudom abbahagyni a sírást."

Elűznék a lakosságot a kilencmilliós Teheránból

A Közel-Kelet feszültsége ismét új szintre lépett, miután az izraeli 14-es csatorna legfrissebb riportja szerint Benjamin Netanjahu kormánya aktívan dolgozik az iráni rezsim destabilizálásán, ami újabb szakaszát jelzi az ország katonai offenzívájának.

Tamir Morag, a csatorna diplomáciai tudósítója úgy nyilatkozott, hogy egy "újonnan jóváhagyott csapástervezet" van érvényben, amit Netanjahu miniszterelnök és Izrael védelmi minisztere, Israel Kac hagytak jóvá. A terv célja egy olyan mértékű civil lakossági mozgás előidézése Teheránból, mely nyomást gyakorolhat az iráni rezsimre.



Fotó: Amir Kholousi/AP

"Az akció részeként mostantól a teheráni rezsimhez köthető célpontokat fognak támadni, amit a civil lakosság tömeges evakuálása kísér azokból a térségekből, mindez eszközként szolgál a rezsimre gyakorolt nyomás fokozására, válaszul az izraeli hátországot ért támadásokra" – írta Morag az X-en.

A hadművelet célja világos Morag szerint, mégpedig az, hogy tömegek hagyják el Teheránt. "A terv célja a civilek tömeges elvándorlásának kiváltása Teheránból, és ezáltal egy erőteljes nyomásgyakorlási eszköz létrehozása a rezsim destabilizálására."

It takes weeks if not months to evacuate Tehran. pic.twitter.com/yiqM3ND6az June 16, 2025

A tudósító egy meg nem nevezett izraeli biztonsági tisztviselőt is idézett, aki szerint: "A terv minden egyes nappal fokozódni fog, és eredményeket fog hozni." Eközben Gideon Saar, Izrael külügyminisztere, egy CNN-interjúban tagadta, hogy Izrael célja az iráni rezsimváltás lenne. A kérdésre reagálva kijelentette, ez az iráni nép dolga, nem az övék. "Ez az iráni nép dolga, hogy erről döntsön."

Hameit is megölnék, Amerikát is belerángatnák a háborúba, és különben is Hitler

Az Irán elleni harc addig fog tartani, ameddig szükséges – fogalmazott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök. A kormányfő Ali Hamenei iráni legfelsőbb vezető megölését sem volt hajlandó kizárni – írja a The Jerusalem Post izraeli napilap.

– Megtesszük, amit meg kell tennünk – szögezte le Netanjahu.

Hamenei kiiktatása nem eszkalálná, hanem megoldaná a konfliktust – állította arra válaszul, hogy Donald Trump amerikai elnök aggodalmának adott hangot a legfelsőbb vezető esetleges megölésének következményeivel kapcsolatban.

– Irán örök háborút akar. A nukleáris háború szélére sodor minket – hangsúlyozta az izraeli kormányfő, hozzátéve, hogy a zsidó állam épp ezt próbálja megakadályozni a mostani lépéseivel.

Netanjahu szerint az iráni atomtudósok, akiket Izrael célba vett, "alapvetően Hitler atomcsapata" voltak, és hozzátette, hogy Amerika érdeke, hogy támogassa Izrael háborúját a teheráni rezsim ellen.

– Ma Tel-Aviv, holnap New York – riogatott a miniszterelnök.

Netanjahu hamisnak nevezte azokat a híreket, hogy Irán a harcok befejezésére törekszik.

– Nem lep meg. Úgy értem, folytatni akarják ezeket a hamis tárgyalásokat, amelyeken hazudnak, csalnak és hitegetik az Egyesült Államokat. És tudják, nagyon megbízható információink vannak erről – mondta.

Ez csak Irán kísérlete arra, hogy folytassa nukleáris és ballisztikus rakétaraktárának kiépítését – tette hozzá.

Izrael most nem csak a saját, de az Egyesült Államok ellenségével is harcol – húzta alá Benjamin Netanjahu, emlékeztetve, hogy az irániak azt skandálják, hogy "Halál Izraelre, halál Amerikára".

– Ez hamarosan Amerikát is elérheti – vélekedett.

Hogy meddig fognak tartani a harcok, azzal kapcsolatban csak annyit mondott: addig ameddig szükséges ahhoz, hogy Irán "gonosz fenyegetéseit" megszüntessék.

(Index - Liner - MN nyomán)

