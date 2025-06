Háború :: 2025. június 20. 13:45 ::

Irán nem hajlandó addig az amerikaiakkal tárgyalni az atomprogramjáról, amíg Izrael folytatja a támadásokat

Irán pénteken közölte, hogy nem hajlandó az Egyesült Államokkal tárgyalni nukleáris programjának jövőjéről, amíg izraeli támadás alatt áll.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter pénteken az iráni állami televízióban jelentette ki, hogy Teherán nem egyezik bele a tárgyalásokba, amíg az izraeli csapások folytatódnak.

"Az amerikaiak tárgyalásokat kértek, és a mi válaszunk nem" - szögezte le a külügyminiszter.

Washington és Teherán április óta több tárgyalási fordulón tárgyalt Irán nukleáris programjáról Omán közvetítésével. A tárgyalásoknak azonban véget vetettek Izrael egy héttel ezelőtt indított, Teherán elleni légicsapásai, amire Irán is légicsapásokkal válaszolt izraeli célpontok ellen.

Nagy-Britannia, Franciaország és Németország külügyminisztere, valamint az Európai Unió külügyi vezetője pénteken Genfben találkozik Aragcsival, hogy megpróbálják csillapítani a konfliktust.

"Itt az ideje, hogy véget vessünk a Közel-Keleten zajló súlyos jeleneteknek, és megakadályozzuk a regionális eszkalációt, amely senkinek sem használna" - hangsúlyozta David Lammy brit külügyminiszter.

Aragcsi a genfi tárgyalásokra utalva közölte, hogy Irán mindig is párbeszédet folytatott Európával. "Most is, meghallgatjuk őket, ha van mondanivalójuk. Nem szégyelljük megvédeni nemzetünk jogait, és nem kerülünk el senkit" - hangsúlyozta az iráni diplomácia vezetője.

(MTI)