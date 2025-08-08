Háború :: 2025. augusztus 8. 10:55 ::

Trump a legkevésbé sem tartja szükségesnek, hogy Putyin tárgyaljon Zelenszkijjel is

Donald Trump amerikai elnök kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel abban az esetben is, ha az orosz államfő nem tárgyal közvetlenül Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnökkel - az amerikai elnök erről csütörtökön beszélt újságírói kérdésre.

Donald Trump arra a kérdésre válaszolt nemmel, hogy az amerikai fél orosz-ukrán elnöki találkozóhoz köti-e azt, hogy létrejöjjön az amerikai-orosz csúcstalálkozó.

Dimitrij Poljanszki, Oroszország helyettes ENSZ-nagykövete csütörtökön New Yorkban a világszervezet székhelyén a tervbe vett jövő heti amerikai-orosz elnöki találkozóval kapcsolatban elmondta, hogy a felek megállapodtak a helyszínről, de az egyelőre nem nyilvános. A találkozó céljával kapcsolatban az orosz ENSZ-diplomata úgy fogalmazott, hogy "Oroszország célja mindig a béke és biztonság a világban, és ezek nem változnak, ugyanezt a célt követjük az ilyen fajta egyeztetéseken is".

Farhan Hak, az ENSZ helyettes-szóvivője, szintén New Yorkban, Antonio Guterres ENSZ főtitkár nevében úgy reagált a lehetséges amerikai-orosz csúcstalálkozóra, hogy "meg kell látnunk, mi történik". "Világos, hogy üdvözlünk minden erőfeszítést, ami arra irányul, hogy olyan békét hozzon Ukrajnában, ami összhangban van az ENSZ alapokmányával, a nemzetközi joggal és az ENSZ Közgyűlés, valamint a Biztonsági Tanács határozataival" - mondta.

(MTI nyomán)