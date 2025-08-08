Háború :: 2025. augusztus 8. 16:56 ::

A családtagok tisztában vannak vele: Netanjahu döntése halálos ítéletet jelent a túszoknak

Az izraeli biztonságpolitikai kabinet Gáza elfoglalásának bejelentésével cserbenhagyta az elhurcolt túszokat családtagjaik pénteki közleménye szerint.

A Gázai övezetbe hurcolt túszok családjait képviselő szervezet szerint a kabinet döntése Gázaváros elfoglalásáról "halálos ítéletet jelent az élő túszokra, és a végleges eltűnés ítélete a halottaknak". Szintén tiltakoztak a korábban kiszabadult túszok, akik szerint "a túszoknak már nincs idejük".

"Értesültünk a kabinet döntéséről, miszerint elindítják a Gázai övezet elfoglalását, kockáztatva ezzel szeretteink életét" - közölte Ohad Ben Ami, akit mintegy fél éve szabadítottak ki a Hamász fogságából, és a szintén fogságból kiszabadult Jáir Hornnal együtt péntek délutánra tiltakozást hirdetett meg Jiszráel Kac védelmi miniszter háza elé.

Közleményük szerint a döntés "a túszok cserbenhagyásának hivatalos bejelentése - miközben teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a katonai vezetés figyelmeztetéseit és az izraeli közvélemény többségének egyértelmű akaratát".

"Soha nem volt még Izraelnek olyan kormánya, amely ilyen elszántan szembement volna a nemzeti érdekkel. Ez a kormány - amelynek idején a holokauszt óta a legnagyobb katasztrófa érte a zsidó népet - éjjel saját kezdeményezésére újabb tragédiát indított el. De még nem késő" - tették hozzá közleményükben

"A túszok visszahozásának egyetlen útja egy átfogó megállapodás. Nem újabb értelmetlen háború, nem újabb szándékos cserbenhagyás. Az izraeli nép képes és köteles is megállítani ezt a veszélyes lépést" - állítják.

"Tegnap este új mélypontot értünk el abban a szakadékban, melyben immár majdnem két éve élünk" - jelentette be Nir Óz kibuc közleményben. "Izrael nyíltan kijelenti, hogy lemond a túszokról. Ez a döntés szeretteink halálos ítéletét jelenti. Nem fogadjuk el ezt a valóságot, és nem hallgatunk ezzel az erkölcsi bűncselekménnyel szemben. Minden izraelihez szólunk: menjetek ki az utcára! Ők akár a ti testvéreitek is lehetnének" - tették hozzá.

"Ez a döntés egy olyan katasztrófa, amely számos további katasztrófához fog vezetni" - mondta péntek reggel Jáir Lapid, a parlamenti ellenzék, és a Van Jövő nevű centrista ellenzéki párt elnöke.

"Bengvír és Szmotrics egy olyan lépésbe rángatták bele Netanjahut, amely a túszok és számos katona halálához, tízmilliárdos nagyságrendű kiadásokhoz és diplomáciai összeomláshoz fog vezetni. Pontosan ezt akarta a Hamász - hogy Izrael cél nélkül beleragadjon egy értelmetlen megszállásba, amelynek senki sem látja a végét"- tette hozzá.

"A kabinet éjszakai, a vezérkari főnök véleményével ellentétes döntése generációkra szóló katasztrófa. A túszokra halálos ítéletet, és újabb gyászoló családokat jelent" - fogalmazott pénteken Jáir Golan, a szociáldemokrata Demokraták párt elnöke.

"Gyermekeink és unokáink is járőrözni fognak Gáza sikátoraiban, mi pedig százmilliárdokat fogunk fizetni hosszú éveken át - mindezt politikai túlélésért és messianisztikus ábrándokért" - tette hozzá, és a tiltakozás fokozására szólított fel a kormánnyal szemben.

(MTI nyomán)