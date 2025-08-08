Háború :: 2025. augusztus 8. 13:27 ::

London, Ankara és az ENSZ elítélte a zsidó eszkalációt - Judapestre persze várhatnak

Rossz döntést hozott az izraeli kormány a gázai konfliktus további eszkalálásáról a brit miniszterelnök szerint. Keir Starmer pénteken arra szólította fel Izraelt, hogy azonnal gondolja újra a Gázai övezet teljes elfoglalására vonatkozó tervét.

"Ezzel a lépéssel nem lehet lezárni a konfliktust vagy elősegíteni az izraeli túszok szabadulását. Csak még több vérontáshoz fog vezetni" - fogalmazott a brit kormányfő, aki azt is kiemelte, hogy a humanitárius válság napról napra súlyosbodik Gázában, és a Hamász a túszokat borzalmas, embertelen körülmények között tartja fogva.

Tűzszünetre van szükség és még több humanitárius segélyre. A Hamásznak el kell engednie a túszokat, tárgyalni kell a megoldásról - jelentette ki.

A török külügyminisztérium is elítélte az izraeli kormány tervét, és arra szólította fel a nemzetközi közösséget és az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy tegyen lépéseket a megvalósítás megakadályozására.

A tárca közleménye szerint Izraelnek azonnal fel kellene adnia háborús terveit, meg kellene állapodnia a tűzszünetről, és tárgyalásokat kellene kezdenie a kétállami megoldásról. A török külügyminisztérium hangsúlyozta: súlyos csapást jelent a világ biztonságára minden olyan lépés, amellyel Izrael folytatja a palesztin földek megszállását és az ott élők elleni népirtást.

Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa is azt követelte, hogy Izrael azonnal állítsa le a Gázai övezet teljes elfoglalását célzó tervét. Közleményében azt írta: a terv sérti a hágai Nemzetközi Bíróság határozatát, amely szerint Izraelnek véget kellene vetnie a megszállásnak, biztosítania kellene a palesztin nép önrendelkezési jogát, és a kétállami megoldáson kellene dolgoznia. "Minden jel arra utal, hogy ez az újabb eszkaláció csak még kiterjedtebb kényszerkitelepítéseket, még több vérontást, még több elviselhetetlen szenvedést, borzalmas pusztítást és kegyetlen bűntetteket idéz majd elő" - közölte Türk.

A főbiztos azt követelte az izraeli kormánytól, hogy a háború kiterjesztése helyett inkább akadályok emelése nélkül engedje be a humanitárius segélyeket a Gázai övezetbe. Volker Türk azt is hangoztatta, hogy a palesztin fegyveres csoportok által fogva tartott túszokat azonnal és feltétel nélkül szabadon kell engedni, ahogyan Izraelnek is azonnal és feltétel nélkül szabadon kellene engednie a területén önkényesen fogva tartott palesztinokat.

(MTI nyomán)