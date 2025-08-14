Oroszország vezetése augusztus 15-én találkozik az Egyesült Államok képviselőivel Alaszkában, ahol több témáról is szót ejtenek, de az ígéretek szerint a fókuszban egyértelműen az ukrajnai háború lezárása fog állni. Egy nappal korábban a Kreml bejelentette az orosz delegáció tagjainak listáját, írja a Portfólió.
Valódi nagyágyúkkal készül Moszkva is a holnapi csúcstalálkozóra, a névsorban kisebb meglepetést is fel lehet fedezni. Az orosz delegáció a következő vezető politikusokból fog állni:
- Vlagyimir Putyin orosz elnök mellett elutazik vele
- Jurij Usakov, az államfő külpolitikai tanácsadója,
- Szergej Lavrov külügyminiszter,
- Andrej Beluszov védelmi miniszter,
- Anton Sziluanov pénzügyminiszter
- és Kirill Dmitrijev, az orosz állami vagyonalap (RDIF) vezetője.
A Kreml tehát tulajdonképpen felvonultatja a „diplomáciai nehéztüzérséget” a találkozóra, ami azt jelzi, hogy Moszkva a lehető legkomolyabban veszi az alaszkai csúcsot. Hiányzik a listáról Vlagyimir Megyinszkij, aki korábban az orosz delegációk vezetője volt Törökországban, és a keményvonalas, kompromisszumokra képtelen hozzáállásáról ismert. Ez azt jelentheti, hogy Moszkva a korábbiakkal ellentétben jóval nyitottabban viszonyul a tárgyalásokhoz.