Háború :: 2025. augusztus 17. 13:32 ::

Von der Leyenék újabb washingtoni drámától tartanak, ezért elkísérik az agresszív kismalacukat

Európa nehéztüzérséget küld Washingtonba Volodimir Zelenszkijjel Ukrajna megerősítésére – írja a Politico. Európa és Ukrajna vezetése szerint a látogatás kulcsfontosságú ahhoz, hogy az Egyesült Államok elnöke ne fogadja el Vlagyimir Putyin orosz elnök követeléseit – például az "ukrán" területek Oroszországnak történő átadását – és Ukrajna európai szövetségesei igyekeznek elkerülni egy új "Zelenszkij elleni csapdát", amely megingathatná a helyzetet a februári Trump–Zelenszkij csúcshoz hasonlóan.



Illusztráció: Bart van Leeuwen / Political Cartoons

Donald Trump amerikai elnök pénteki találkozója Vlagyimir Putyinnal aggodalmat keltett az európai vezetőkben, akik attól tartanak, hogy Zelenszkij nem kapja meg ugyanazt a barátságos bánásmódot, így lépéseket tesznek Ukrajna esélyeinek növelésére. Két európai diplomata és egy harmadik, az ügyet ismerő forrás a lap szerint azt állítja, hogy Donald Trump amerikai elnök "kedvenc tárgyalópartnerei" közül legalább egy személy, nevezetesen a finn elnök, Alexander Stubb is elkíséri Zelenszkijt a hétfői washingtoni látogatására.

A források szerint a szándék az, hogy a finn elnök segítsen megakadályozni a Trump és Zelenszkij közötti összecsapásokat, és meggyőzze az amerikai elnököt, hogy vonja be Európát a további tárgyalásokba. Donald Trump hétfőn Washingtonban találkozik Volodimir Zelenszkijjel, majd – ígérete szerint – megpróbálja összehozni az ukrajnai és az orosz vezetőt egy békemegállapodás érdekében.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vasárnap jelentette be, hogy csatlakozik Ukrajna elnökéhez a Fehér Házban.

"Ma délután köszöntöm Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Brüsszelben. Együtt részt veszünk a Hajlandók Koalíciója videókonferencián. Zelenszkij elnök kérésére holnap csatlakozom a Fehér Házban tartandó megbeszéléshez Trump elnökkel és más európai vezetőkkel" – írta közösségi oldalán Ursula von der Leyen.

Trump holland seggnyalója is besegíthet

"Egyértelmű, hogy az alaszkai csúcs eredményei aggodalmat keltettek Európában, mivel Trump látszólag nagy részben átvette Putyin érveit" – mondta Camille Grand, az érintett EU-vezetőkkel kapcsolatban álló volt NATO-tisztviselő. "A találkozót nem tekintik teljes katasztrófának, de az európaiak határozottan aggódnak az események alakulása miatt" – tette hozzá, megjegyezve, hogy "ezért igyekeznek elkerülni egy újabb drámát Zelenszkij közelgő látogatása alatt".

Információk szerint a NATO jelenlegi főtitkára, Mark Rutte – aki "közeli kapcsolatot ápol" Donald Trumppal – szintén elutazhat Washingtonba az ukrajnai elnök megsegítésére.

A beszámolók alapján – bár nyilvánosan Európa és Ukrajna optimistának mutatkozik –, a belső körökben óvatosság jellemzi Vlagyimir Putyin nyugati fogadtatását. Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök vasárnap konferenciát tart a "Hajlandók koalíciójának" országai között, amelyek jelezték, hogy támogatják Ukrajnát a háborúban. Donald Trump jelezte, támogat bizonyos amerikai szerepet a biztonsági garanciák biztosításában, az amerikai elnök szavait az európai vezetők is üdvözölték.