Az Egyesült Államok kész részt venni az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákban - jelentette ki szombaton Friedrich Merz német kancellár a ZDF német közszolgálati televíziónak nyilatkozva.
"A jó hír az, hogy Amerika kész részt venni ilyen biztonsági garanciákban, és nem hagyja magukra az európaiakat" - mondta Merz, aki azt követően nyilatkozott, hogy Donald Trump amerikai elnök tájékoztatta az európai vezetőket Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszkában folytatott tárgyalásairól.
A kancellár szerint minél előbb tartani kellene egy háromoldalú találkozót Putyin, Trump és Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök között a békeszerződés megkötése érdekében. Ha ez működik, "sokkal többet ér, mint egy tűzszünet" - tette hozzá.
Merz szerint Trump jelezte, hogy Oroszország késznek látszik inkább a konfliktus frontvonalai alapján, mintsem az általa követelt megyék határait figyelembe véve tárgyalni. "Ez nagy különbség, mert Oroszország olyan területeket is követel, amelyeket még nem foglalt el" - mondta. (Akkor itt valaki hazudik, persze ez nem meglepő - a szerk.)
A kancellár azt is közölte, hogy Zelenszkij vasárnap európai vezetőkkel tárgyal, akik "felkészítik őt" Trumppal a jövő hét elejére tervezett washingtoni találkozójára.
Hangsúlyozta: míg fontos, hogy Európa egységes maradjon, az Egyesült Államok egyelőre továbbra is döntő szerepet játszik a háborúban.
"Az amerikai elnöknek megvan a hatalma mind katonai úton, mind megfelelő szankciók és vámtarifák révén biztosítani, hogy Oroszország többet lépjen előre a jelenleginél" a rendezés útján - fogalmazott a német kancellár.
Az Ukrajnának nyújtandó hatékony biztonsági garanciák fontosságát több európai állam- és kormányfő is hangsúlyozta az alaszkai csúcstalálkozó után kiadott közös közleményben, amelyet aláírt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság és António Costa, az Európai Tanács elnöke is.
(MTI nyomán)
