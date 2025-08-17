Háború, Videók :: 2025. augusztus 17. 16:02 ::

"Lenyugtatom a dolgot" - mondta Putyin Trumpnak egy szájról olvasó szerint

Egy szájról olvasó szakember megfejtette, hogy mit beszélt egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és amerikai kollégája, Donald Trump az orosz–ukrán háború rendezése érdekében tartott pénteki találkozó előtt Alaszkában. A világ vezetőinek diskurzusát a kamerák ugyan rögzítettek, de a mikrofonok nem.



Fotó: Kevin Lamarque/Reuters

Mindeddig nem tudtuk, hogy a két vezető között mi hangzott el közvetlenül akkor, amikor találkoztak az Elmendorf–Richardson Támaszpont kifutópályáján, a Metrónak nyilatkozó szájról olvasó viszont most leírta a teljes beszélgetést, ami valahogy így hangozhatott.

Trump először azt mondta Putyinnak, hogy: „Hát ideért, fantasztikus, hogy itt van.” Erre Putyin: „Köszönöm, én is örülök. Azért vagyok itt, hogy segítsek önnek.” Trump: „Én is segíteni fogok önnek.” Putyin Trumpra mutatva válaszolt: „Csak annyit kell tenniük, hogy megkérnek.” Trump: „Rendben.” Putyin: „Lenyugtatom a dolgot” – valószínűleg az Ukrajnával kötendő fegyverszünetre utalva. Trump: „Remélem, így lesz.” A politikusok ezután a színpad felé indultak, ahol az elnöki limuzin várta őket. Trump így folytatta: „Nagy a nyomás. Akarod a szenzációs hírt?” Putyin bólintott: „Mondd el a szenzációs hírt.”

Azonban amit az amerikai elnök ezután mondott, az a kontextus hiánya miatt nem értelmezhető. Trump annyit mondott, hogy „It’s cargo fuel”, ami vagy azt jelenti, hogy „ez [a valami]” egy teherhajó üzemanyaga vagy olyan üzemanyag, amit rakományként szállít egy repülő/hajó. Sajnos ez a szövegkörnyezet hiányában értelmezhetetlen.

Miután a pódiumra érkeztek, hogy lefotózzák őket az orosz vezetővel, Trump azt mondta: „Köszönöm. Rázzunk kezet, az jó benyomást kelt.”

Erre Putyin bólintott, hogy egyetért, kezet rázott vele, és azt mondta: „Köszönöm.” A páros ezután beszállt Trump „Beast” limuzinjába, és elindultak a találkozóra, ahol a média előtt az orosz elnök szintén mondott valamit, amit eddig nem értettünk.

Már a sajtó előtt ültek, amikor az egyik újságíró megkérdezte az orosz elnöktől, hogy tűzszünetet köt-e, és abbahagyja-e az ukrán civilek lemészárlását. Putyin erre grimaszolt, és megrázta a fejét, majd a szájához kapott, amit sokan úgy értelmeztek, hogy nem szándékozik tűzszünetet kötni. Az orosz elnök azonban mondott is valamit, amit a mikrofonok nem rögzítettek.

Hickling szerint az orosz elnök az újságírónak előbb azt mondta (angolul), hogy „tudatlanok vagytok”, majd gyorsan észbe kapott, hogy ez így nem helyes, a szájához kapott, és kijavította, „tudatlan (ignorant) vagy”. A „you are”, amit Putyin mondott, egyszerre jelenti, hogy te vagy valamilyen, és azt is, hogy ti vagytok valamilyenek, az elnök feltehetőleg hangsúlyozni szerette volna, hogy kifejezetten azt az egy bekiabáló újságírót tartja tudatlannak, nem mindegyiküket, csak belegabalyodott az angol nyelvtanba, és azt mondta, hogy „you is”, ami ugyan valóban egyes szám, csak helytelen.