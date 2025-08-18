Háború :: 2025. augusztus 18. 15:07 ::

Az ukrán főparancsnok szerint az oroszok új offenzívára készülnek

Oroszország átcsoportosítja csapatait a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja térségébe, hogy új offenzívát indítson - jelentette ki Olekszandr Szirszkij, az ukrán haderő főparancsnoka egy interjúban, melyet a Kyiv Independent szemlézett.

- A céljuk, hogy áttörjék védelmi vonalainkat, és mélyen behatoljanak a területünkre. Természetesen a végső céljuk az egész régió [elfoglalása] - nyilatkozta Szirszkij.

Moszkva jelenleg Zaporizzsja régió területének mintegy 70%-át tartja megszállás alatt, de annak székhelye, Zaporizzsja többszázezres városa továbbra is ukrán ellenőrzés alatt áll.

- Jelenleg alacsony intenzitású hadműveletek folynak a térségben. Azonban Putyin céljainak és utasításainak megfelelően a megszállók egy erőteljes csapást próbálnak mérni, amit eredetileg egy évvel ezelőtt terveztek - tette hozzá az ukrán főparancsnok.

Szirszkij szerint a frontvonal nehéz helyzetbe került, az oroszok Donyeckben Pokrovszk környékére és Zaporizzsja megyére összpontosítanak.

Oroszország továbbá a Dnyipropetrovszk régióban fekvő Novopavlivkánál és a donyecki Liman térségében fejtheti ki a legnagyobb nyomást.

(Portfólió)