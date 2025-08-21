Háború :: 2025. augusztus 21. 19:39 ::

Lavrov: Zelenszkij showműsorral akarja helyettesíteni a válság megoldásához szükséges munkát

Egy orosz-ukrán csúcshoz előbb a szakminisztereknek és szakértőknek kell megvizsgálniuk a legmagasabb szinten megvitatandó kérdéseket - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter csütörtökön Moszkvában.

"Elnökünk többször is kijelentette, hogy kész találkozni, többek között Zelenszkij úrral is, azt feltételezve, hogy minden, a legmagasabb szinten megvitatandó kérdést előbb alaposan feldolgoznak, a szakértők és a miniszterek előkészítik a megfelelő ajánlásokat. És természetesen azt feltételezve, hogy amikor és ha - reményeim szerint - az ügy eljut a jövőbeni megállapodások aláírásáig, akkor megoldódik az a kérdés, hogy ki lesz az a személy, aki ezeket a megállapodásokat aláírja az ukrán oldalon" - hangoztatta Lavrov az indai hivatali partnerével megtartott közös sajtótájékoztatón.

A tárcavezető emlékeztetett rá, hogy Zelenszkij még mindig nem vonta vissza három évvel ezelőtti rendeletét, amelyben kifejezetten megtiltotta a tárgyalást Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Lavrov szerint az ukrajnai vezetőnek a csúcstalálkozó megszervezésével kapcsolatos aktivitással az a célja, hogy a rendezési folyamathoz való konstruktív hozzáállás látszatát keltse, és a szórakoztató tévéműsorokra jellemző hatáselemekkel helyettesítse a komoly, nehéz, fáradságos munkát, a válság tartós megoldásához szükséges alapelvek egyeztetését.

A külügyminiszter szerint az ukrán vezetés akadályozni akarja a Donald Trump amerikai elnök és Oroszország közötti együttműködést, és Ukrajna nem érdekelt a tartós, igazságos és hosszú távú rendezésben. Álláspontja szerint a "hajlandók koalíciójának" tevékenysége arra irányul, hogy aláássa a Putyin és Trump alaszkai találkozóján elért eredményeket.

Lavrov "beismerő vallomásnak" nevezte az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen nyilatkozatát, amely szerint az EU készen áll Ukrajna támogatására, mert Kijev "védelmezi az európai értékeket". Ismét megemlítette az orosz és orosz ajkú lakosság, valamint az ortodox hívők jogainak semmibe vételét Ukrajnában.

Kifogásolta, hogy Kijev szövetségesei olyan biztonsági garanciákat szorgalmaznak számára, amelyek Oroszország elszigetelésén alapulnak. Mint fogalmazott, ez Moszkvából az elutasításon kívül semmilyen más reakciót nem tud kiváltani.

Megismételte, hogy Oroszország a 2022 áprilisában Isztambulban, az akkori orosz-ukrán tárgyalásokon elfogadott garanciaelveket tartja irányadónak. Oroszország számára teljesen elfogadhatatlannak minősítette Kijev és a Nyugat arra vonatkozó tervét, hogy Ukrajnában végrehajtott külföldi katonai intervencióval biztosítsák a garanciákat.

Lavrov megerősítette, hogy Putyin még az idén Indiába látogat. Kitért arra is, hogy közös orosz-indiai energiatermelési projektek vannak előkészületben az Északi-sarkvidéken és a Távol-Keleten.

(MTI)