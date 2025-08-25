Háború, Külföld :: 2025. augusztus 25. 10:47 ::

Német alkancellár: Berlin Kijev eltökélt támogatója marad

Németország rendületlenül Ukrajna legnagyobb európai támogatója marad - jelentette ki Lars Klingbeil német alkancellár, pénzügyminiszter hétfőn Kijevben, ahová előre be nem jelentett látogatásra érkezett.

Elmondta, hogy látogatásának célja ennek megerősítése mellett annak körüljárása is, hogyan tud Berlin a leghatékonyabban bekapcsolódni a békefolyamatba. "Nemcsak az ukrajnai, hanem az európai biztonságról is szó van" - hangoztatta a szociáldemokrata politikus, hozzáfűzve: olyan biztonsági garanciákat kell kidolgozni, amelyek tartós békét biztosítanak Ukrajna számára.

Kijelentette azt is: most már Oroszországnak kell megmutatnia, hogy komoly érdeke fűződik egy igazságos békéhez.

Hangoztatta: Németország továbbra is fontosnak tartja, hogy már a béketárgyalások alatt tűzszünet legyen Ukrajnában. Kijevet mindenképpen be kell vonni a tárgyalásokba, és az egész folyamat szoros nemzetközi egyeztetést igényel - tette hozzá.

Klingbeil elmondta, hogy pénzügyminiszterként Ukrajna majdani újjáépítéséről és európai uniós integrációjának helyzetéről is tárgyal. Kulcsfontosságúnak nevezte egyúttal, hogy Kijev következetesen haladjon a reformok útján.

(MTI)