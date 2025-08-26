Háború :: 2025. augusztus 26. 22:26 ::

Ukrán drón zuhant le Észtországban - még vasárnap történt, de keddig elhallgatták

Eltévedt ukrán harci drón zuhant le Észtország területén - közölték kedden a balti állam hatóságai.

Margo Palloson, az észt biztonsági rendőrség vezetője Tallinnban nyilatkozva elmondta, hogy az incidens még vasárnap reggel történt. "Ukrán drón volt, amely orosz célpontokat támadott. Nincs arra utaló bizonyíték, hogy orosz drón lenne" - ismertette az ERR észt rádiónak nyilatkozva.

Ez volt az első ilyen jellegű incidens Észtország területén.

Az ukrán hadsereg szombat este indított támadást a Balti-tenger partján található Uszt-Luga orosz olaj- és gázterminál ellen az észt határ közelében. Hétfőn Tartu megyében egy farmer talált rá a pilóta nélküli szerkezetre a földjén, és volt egy egyértelműen kivehető robbanási kráter is - közölte Palloson, hozzátéve, hogy a drónt orosz elektronikus zavarás téríthette el.

Hanno Pevkur védelmi miniszter azt hangoztatta, hogy Észtországban azért zuhant le a drón, mert Oroszország folytatja háborúját Ukrajna ellen, a kijevi vezetés pedig védekezni kénytelen.

(MTI)