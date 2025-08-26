Háború, Zsidóbűnözés :: 2025. augusztus 26. 22:42 ::

Izraeli hadsereg: azért lőttük a kórházat, mert a Hamász ott elhelyezett egy kamerát

A gázai övezeti Hán-Júniszban működő Nasszer kórházat hétfőn ért támadás célpontja a Hamász palesztin terrorszervezet egy megfigyelőkamerája volt - áll az izraeli hadsereg kedden ismertetett előzetes vizsgálati jelentésében.

A hadsereg szerint a kamerát a kórház területén helyezték el, hogy azzal nyomon követhessék az izraeli csapatok mozgását, illetve terrorcselekményeket követhessenek el ellenük. A kamera felfedezését követően a katonák "csapást mértek a célpontra, hogy elhárítsák a fenyegetést".



A támadás egyik áldozata, Hussam al-Masri a Reutersnek készített felvételeket, de bizonyára az ő kamerája is szúrta a héber szemeket (fotó: Hatem Khaled / Reuters)

Palesztin források szerint az izraeli csapások húsz halálos áldozatot, köztük egészségügyi dolgozók és öt újságíró életét követelték a létesítményben. Az AP és a Reuters hírügynökség, valamint az al-Dzsazíra arab hírtelevízió jelezte, hogy egy-egy munkatársa a halálos áldozatok között van. A támadás miatt számos bírálat érte Izraelt, az izraeli hadsereg pedig a történtek gondos kivizsgálását jelentette be.

Éjal Zamir izraeli vezérkari főnök közleményében jelezte, hogy elrendelte további vizsgálat lefolytatását, ami a támadás engedélyezésének folyamatát és a bevetett lőszereket illeti. Egyben sajnálatát fejezte ki a civil áldozatok miatt, mondván az izraeli hadsereg kizárólag katonai célpontokat támad.

Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő tragikus szerencsétlenségnek nevezte a történteket.

