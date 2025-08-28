Háború, Külföld :: 2025. augusztus 28. 16:36 ::

Kreml: nincs megállapodás a légi fegyvernyugvásról

Oroszország nem állapodott meg Ukrajnával légi fegyverszünetről - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára csütörtökön újságíróknak Moszkvában.

"Erről nem született semmiféle megállapodás. Ismétlem: mindent, ami csak megvitatható a rendezés útjának keresése keretében, diszkréten kell megvitatni" - mondta a Kreml szóvivője kérdésre válaszolva.

Korábban Fehéroroszország elnöke, Aljakszandr Lukasenka tett említést arról, hogy az ukrajnai rendezés szerinte légi fegyverszünettel kezdődhet. Az Economist című lap arról írt, hogy az alaszkai orosz-amerikai csúcson előzetes megállapodás született, amelynek értelmében légi fegyverszünetet fognak kihirdetni az orosz, az ukrán és az amerikai elnök találkozóját megelőzően.

A szóvivő megismételte, hogy Oroszország az ukrán katonai infrastruktúra támadásával és a "különleges hadművelet" folytatásával párhuzamosan továbbra is érdekelt a tárgyalási folyamat folytatásában, hogy politikai és diplomáciai eszközökkel érje el a kitűzött céljait.

"Az (orosz) üzemanyagpiac ellátottsága teljes" - hangoztatta Peszkov az olajfinomítók elleni ukrán dróntámadások következményeire vonatkozó kérdésre válaszolva.

Mint mondta, az orosz kormány intézkedéseket hoz a benzinárak stabilitása érdekében, ellenőrzése alatt tartva a helyzetet.

A Kreml szóvivője kifejezte reményét, hogy az Északi Áramlat gázvezetékek elleni terrortámadások ügyében le fog zárolni a nyomozás, és hogy "nemcsak a végrehajtókat, hanem a terrorcselekmények megrendelőit is meg fogják nevezni".

Peszkov a The New York vonatkozó közlésére reagálva kijelentette, a Kreml nem tud olyanról, hogy orosz felderítődrónok repülnének a németországi amerikai fegyverszállítási útvonalak fölött.

"Ezt nehéz lenne elképzelni, mert ezt a németek jól látnák és aligha hallgatnának" - mondta.

(MTI)