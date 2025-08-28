Háború, Külföld :: 2025. augusztus 28. 22:48 ::

Szijjártó ukrán katonai parancsnokot tiltott ki Magyarországról

Fokozódik a diplomáciai feszültség Magyarország és Ukrajna között, miután Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette: a Barátság kőolajvezeték elleni támadás miatt kitiltják Magyarországról a támadásért felelős ukrán katonai egység parancsnokát, Robert Brovdit. A döntésre élesen reagált Kijev, illetve a lengyel külügy is beszállt a vitába, Szijjártó Péter pedig határozottan visszautasította a bírálatokat – írja az Index.

Szijjártó Péter csütörtök reggel közölte, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás támadás volt Magyarország szuverenitása ellen, „ezért a kormány kitiltja az azt végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát hazánkból és egyben a schengeni övezetből”. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság szerint Robert Brovdiról van szó. Az indoklás szerint a férfi magyarországi jelenléte nemzetbiztonsági kockázatot jelentene.

„Dugjátok fel a seggetekbe a szankcióitokat és a Magyarországra való beutazásom korlátozását” – egyebek közt ezzel reagált Robert Brovdi ukrán parancsnok a bejelentésre. Volodimir Zelenszkij szintén reagált a magyar kormány döntésére. Az ukrán elnök utasította a külügyminisztériumot, hogy tisztázza a tényeket Magyarország azon döntésével kapcsolatban, amely alapján megtiltotta a kárpátaljai felmenőkkel rendelkező ukrán parancsnok beutazását Magyarországra.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszer az X-en azt írta, hogy Szijjártó Péternek ezek szerint fontosabb az orosz olajvezeték, mint az ukrán gyerekek, és Magyarország a történelem rossz oldalán áll. A külgazdasági és külügyminiszter nem hagyta szó nélkül a vádakat.



Robert Brovdi szerint a kormány "dugja fel a seggébe a szankcióit" (fotó: Getty Images)

Ez nem a mi háborúnk! Nem mi vagyunk a felelősek érte, nem mi indítottuk, és nem is vettünk részt benne. Ne provokáljatok minket, ne kockáztassátok az energiabiztonságunkat, és ne próbáljatok belerángatni minket a saját háborútokba – közölte.





Peter, if the Russian pipeline is more important to you than the Ukrainian children killed by Russia this morning, this is moral decay. Hungary is on the wrong side of history.



A lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski jelezte Robert Brovdinak, hogy ha pihenésre vágyik, bármikor szívesen látják az ugyancsak a schengeni térséghez tartozó Lengyelországban. Sikorski az X-en azt írta, hogy miközben az oroszok rakétái halált hoznak Kijevre, Magyarország azzal van elfoglalva, hogy kitiltson egy bátor, magyar származású katonát, aki merészel harcolni Ukrajna szabadságáért. Szijjártó Péter ezt sem hagyta szó nélkül: „Magyarország energiabiztonságának veszélyeztetése semmi köze Ukrajna szabadságához” – reagált a miniszter.

Nem sokkal később Andrij Szibiha az X-en jelezte, hogy a magyar nagykövetet bekérették az ukrán külügyminisztériumba. Tiltakozó jegyzéket adtak át neki válaszul Brovdi kitiltására, illetve arra kérik Magyarországot, hogy „továbbra is tartózkodjon a barátságtalan lépésektől, és ehelyett konstruktív párbeszédet folytasson”.