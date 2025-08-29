Háború :: 2025. augusztus 29. 17:11 ::

Nincs már "taktikaI szünet" Gázavárosban, újra "veszélyes harci övezet"

Az izraeli hadsereg "veszélyes harci övezetnek" nyilvánította pénteken a palesztinok lakta Gázavárost.

A bejelentésre két nappal azután került sor, hogy a hadsereg arab nyelvű szóvivője az X közösségi felületen "elkerülhetetlennek" nevezte a város kiürítését annak érdekében, hogy teljes egészében átvegye a város irányítását az általa terrorszervezetként kezelt Hamásztól.

A friss közlemény szerint már "nem érvényes Gázaváros területére a katonai tevékenységre vonatkozó taktikai szünet, így a terület veszélyes harci övezetnek minősül". Hozzátették, hogy "az izraeli hadsereg a terrorszervezetek ellen indított hadműveleteivel párhuzamosan továbbra is támogatja a Gázai övezetben folytatott humanitárius tevékenységet".

A hadsereg korábbi közlése szerint a Gázai övezetre vonatkozó napi szintű, "helyi taktikai szünet" alkalmazását azért vezették be július végén, hogy "lehetővé tegyék az ENSZ-konvojok, valamint a humanitárius segélyszervezetek képviselőinek biztonságos bejutását" az ellátási gondokkal küzdő, harcok sújtotta palesztin területekre.

(MTI)