Zelenszkij: Oroszországra újabb csapásokat fogunk mérni

Oroszország területe elleni újabb mélységi csapásokat is kilátásba helyezett vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, válaszul a szombat éjszakai orosz dróntámadásokra, amelyek miatt csaknem 60 ezer háztartás maradt áram nélkül Észak- -és Dél-Ukrajnában.

"Folytatni fogjuk aktív műveleteinket, pontosan úgy, ahogy ez Ukrajna védelme számára szükséges. Az erők és eszközök elő vannak készítve. Újabb mélységi csapások szintén tervben vannak" - hangoztatta Zelenszkij az X-en közzétett nyilatkozatában, miután Olekszander Szirszkijjel, az ukrán hadsereg főparancsnokával tanácskozott.

A DTEK ukrán energiai szolgáltató vállalat szerint az orosz hadsereg az éjszaka folyamán négy energetikai létesítményre mért csapást Odessza megyében, ahol 29 ezren maradtak áramszolgáltatás nélkül.

A legsúlyosabb támadás az Odessza közvetlen közelében fekvő Csornomorszk városát érte, ahol lakó- és kormányzati épületek is megrongálódtak - tájékoztatott Oleh Kiper helyi kormányzó.

"A kritikus infrastruktúra jelenleg áramfejlesztőkkel üzemel" - közölte Telegram-oldalán Kiper, aki szerint egy ember megsérült a csapásban.

Orosz drónok támadták az észak-ukrajnai Csernyihiv megyét is, károkat okozva az ottani energetikai infrastruktúrában, 30 ezer háztartást hagyva áram nélkül - közölte Vjacseszlav Csausz helyi kormányzó.

(MTI)