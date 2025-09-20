Háború :: 2025. szeptember 20. 19:25 ::

Uniós biztos: az EU örömmel ad garanciát az orosz vagyonra épülő ukrán hitelhez

Az uniós tagállamok nyitottak arra, hogy garanciát adjanak a befagyasztott orosz állami vagyonra épülő, Ukrajnának nyújtandó hitelhez - jelentette ki Valdis Dombrovskis, gazdaságért és termelékenységért felelős uniós biztos szombaton Koppenhágában.

Dombrovskis az EU pénzügyminisztereivel tartott tanácskozás után közölte: a konstrukció pontos jogi és pénzügyi részletei még kidolgozás alatt állnak; a hitel pontos összegéről sem született döntés, a futamidőt és a kockázatmegosztás szabályait is később rögzítik.

Elmondása szerint Ukrajna az első törlesztőrészletet akkor fizetné meg, amikor Oroszország megkezdi az Ukrajnának járó jóvátételi kifizetések finanszírozását (szép kilátások... - a szerk.). Hozzátette: Nagy-Britannia is egy hasonló mechanizmus előkészítésén dolgozik, és mivel Ukrajnának 2026-tól új forrásokra lesz szüksége, gyors ütemben kell haladniuk.

Több kormány - köztük a német - óvatos a zárolt orosz állami vagyon közvetlen felhasználását szorgalmazó elképzelésekkel szemben, mert attól tartanak, hogy a szuverén befektetők bizalmát megingatva tőkekiáramlást idéznének elő Európából. Az új terv ezért garantált hitellel teremtene forrást Ukrajna számára, a zárolt vagyon fenntartása mellett.

Az Európai Bizottság által vázolt megoldás szerint az EU által zárolt orosz állami vagyon - elsősorban az orosz központi bank mintegy 200 milliárd euróra becsült betét- és értékpapír-állománya - érintetlen maradna. A finanszírozást tagállami garanciával fedezett kölcsön biztosítaná, amely a zárolt vagyonon alapul, miközben magához az állami javakhoz nem nyúlnának. A zárolt eszközök kamatbevételeit az EU már most is Ukrajna támogatására - többek között fegyverek és lőszerek beszerzésére - használja; ezt egészítené ki az új hitel.

(MTI)