Német külügyminiszter: azonnal el kell indítani a közel-keleti kétállami megoldás folyamatát

A közel-keleti kétállami megoldás érdekében tett erőfeszítések azonnali elindítását szorgalmazta Johann Wadephul német külügyminiszter Berlinben, mielőtt elindult volna New Yorkba, az ENSZ Közgyűlésére.

"Németország a palesztin államot valószínűleg inkább a folyamat végén ismeri majd el" - mondta a külügyminiszter, ugyanakkor azt is hangsúlyozva, hogy "ennek a folyamatnak most kell elkezdődnie".

Az ENSZ Közgyűlését megelőzőleg, hétfőn Wadephul részt vesz azon a Franciaország és Szaúd-Arábia által szervezett konferencián, amely a kétállami megoldás támogatásának növelését célozza, amelynek révén elérhető lenne Izrael és egy független, demokratikus palesztin állam békés egymás mellett élése.

A német kormány hosszú ideje pártolja a kétállami megoldást, amelyet azonban Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök elutasít.

"A régióban most azonnali tűzszünetre, a Gázában élők számára jóval több humanitárius segélyre, valamint a túszok azonnali, feltétel nélküli szabadon bocsátására van szükség" - jelentette ki Wadephul.

A német külügyminiszter szerint a Gázaváros ellen indított izraeli offenzíva tévút. "A megszállt területek annektálása felé tett minden lépés, amely a nemzetközi jogot sérti, aláássa a konfliktus tartós megoldásának esélyét is" - szögezte le.

"Ebben a pillanatban úgy tűnik, a tárgyalásos kétállami megoldás vezethet el ahhoz, hogy az izraeliek és a palesztinok békében, biztonságban és méltóságban élhessenek" - értékelte a helyzetet Wadephul.

(MTI nyomán)