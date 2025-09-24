Háború :: 2025. szeptember 24. 21:12 ::

Rubio megerősítette Washington álláspontját a Lavrovval tartott New York-i tárgyalásán

Marco Rubio amerikai külügyminiszter megerősítette Washington álláspontját az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatban, amikor szerdán New Yorkban, egy belvárosi szállodában tárgyalt orosz hivatali kollégájával, Szergej Lavrovval.

Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a találkozón Rubio megismételte Donald Trump amerikai elnök felhívását a háború lezárására, valamint megerősítette annak szükségességét, hogy Moszkva jelentőséggel bíró lépéseket tegyen az orosz-ukrán viszony tartós rendezése érdekében.

🚨⚡️Russian FM spokeswoman shares the photos from the Lavrov-Rubio meeting, captioning it "The face and the flip side of protocol" pic.twitter.com/BoU5A6u4n7 September 24, 2025

Lavrov az ENSZ Közgyűlésének magas szintű politikai hete alkalmából tartózkodik New Yorkban.

Donald Trump amerikai elnök keddi közgyűlésbeli beszédében büntetőintézkedéseket helyezett kilátásba Oroszországgal szemben. Ha Oroszország nem volna kész megállapodni a háború lezárásáról, akkor az Egyesült Államok hajlandó nagyon gyorsan, akár nagyon súlyos vámokat bevezetni ellene, amelyek aztán megállítanák a vérontást - fogalmazott Trump. Az elnök kifejtette: ahhoz azonban, hogy az általa kilátásba helyezett vámok hatásosak legyenek, az európai országoknak ugyanolyan súlyos intézkedéseket kellene meghozniuk Moszkva ellen. Ismét elmondta azt az elvárását, hogy Európa teljes egészében állítsa le az energiahordozók vásárlását Oroszországtól.

(MTI)